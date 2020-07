Mourinho dévoile les méthodes pour stimuler son équipe : "Je déteste le silence et les monologues"

Le Portugais a admis qu'il était impatient que ses joueurs améliorent leurs compétences en communication dans les vestiaires et à l'entraînement.

L'entraîneur de , José Mourinho, a parlé de ses tentatives pour "stimuler" les Spurs, tout en insistant sur le fait qu'il déteste le "silence" et les "monologues". Mourinho a accusé ses joueurs d'un manque de désir lors d'une défaite 3-1 en contre Sheffield United et a affirmé que voir son équipe manquer de volonté de gagner "me détruit un peu à l'intérieur". Selon le tacticien de 57 ans, une partie du problème dans les équipes modernes est qu'il est trop facile pour les joueurs de s'isoler sur les réseaux sociaux ou en utilisant des consoles de jeux même lorsqu'ils séjournent dans des hôtels avec le reste des joueurs.

L'ancien entraîneur de et de est déterminé à améliorer la communication entre les stars des Spurs, bien qu'il insiste pour que cela n'implique pas un dialogue de sa part. "Si je pense globalement, en comparant des exemples de mon temps en tant qu'entraîneur adjoint, à Barcelone, Porto, il y a environ 25 ans, les joueurs étaient ensemble tout le temps", a déclaré Mourinho lors d'une conférence de presse avant le match contre jeudi. "Pas de Xbox, PlayStation, pas de réseaux sociaux. C'était le tout début des téléphones mobiles. Mais les joueurs passaient tout le temps ensemble. Même quand on va à l'hôtel, ensemble tout le temps, il est beaucoup plus facile de développer l'intimité, de la confiance, construire une certaine dynamique dans le groupe".

"Dans un hôtel, chaque joueur a sa propre chambre, ils y vont, ils ne sont pas seuls, ils sont sur Zoom, FaceTime, ils sont sur les réseaux sociaux "ensemble" en jouant sur Xbox ou PlayStation, mais ils n'ont pas besoin de partager le même espace. Juste une chose de société - l'interaction est différente. Mais probablement au niveau de la personnalité, vous n'obtenez pas le même type de communication que vous aviez. Nous devons le stimuler tout le temps, ne pas être enfermés dans sa propre coquille. C'est un effort d'équipe, un sport d'équipe - vous ne jouez pas seul. Une équipe doit être plus que la somme des individus. Vous devez interagir, communiquer, partager des idées. Vous devez discuter de ce qui s'est passé dans le jeu, vous devez vous motiver les uns les autres. Je le crois, je crois qu'il y a des managers qui ne le font pas", a ajouté le Portugais.

"Les joueurs doivent toujours faire preuve de caractère"

"Je suis bouleversé par le silence. Je déteste le silence dans un vestiaire, lors d'une réunion, je déteste les monologues, je n'aime pas être devant les joueurs, parler pendant 20 minutes sans interaction. Quelque chose que je stimule, à ma façon d'être ma façon de diriger. Mon équipe l'autre jour m'a montré qu'ils devaient s'améliorer à ce niveau", a conclu le technicien de Tottenham. Mourinho a également averti ses joueurs que montrer la bonne attitude n'est "pas négociable" car il cherche à créer un sentiment d'unité plus fort au sein de l'équipe.

La victoire 1-0 de lundi contre a vu une altercation entre Hugo Lloris et Heung-min Son peu avant la mi-temps, durant lequel des joueurs des Spurs ont dû les séparer, bien que Mourinho ait insisté sur le fait que c'était "magnifique" de voir un tel niveau de passion. L'entraîneur des Spurs dit qu'il a clairement indiqué que de tels caractères sont essentiels pour "gagner en équipe", avec des niveaux de motivation et d'intensité allant souvent de pair.

"Je dis toujours que dans les équipes gagnantes, et j'ai dit aux joueurs que je pouvais parler d'équipes gagnantes parce que j'ai appartenu à certaines d'entre elles, qu'il y a des choses qui ne sont pas négociables", a ajouté Mourinho. "Ce qui n'est pas négociable, c'est une certaine attitude, une âme, une ADN, un caractère. Ensuite, vous pouvez, dans une meilleure journée ou non, affronter un adversaire qui vous rend la tâche plus facile ou difficile".

"Il y a de l'imprévisibilité dans les matchs de football, parfois vous méritez de gagner et parfois non, mais certaines choses ne sont pas négociables. Le caractère : être exigeant avec vous-même, entre vous. Parfois vous devez être une source externe de motivation pour le gars qui joue dans la même équipe que vous. Cela mène souvent à des désaccords, à des discussions, mais je pense que c'est vraiment très important. Donc, j'étais très satisfait de l'attitude de l'équipe pendant le match. Bien sûr, je préférerais que la petite discussion se déroule à l'intérieur du vestiaire, pas à l'extérieur - les gens peuvent l'interpréter d'une manière différente. Mais je pense que c'était une nouvelle chose dans l'équipe, une chose que les joueurs font plus de fois en interne, ils sont exigeants les uns avec les autres et grandissent ensemble", a conclu José Mourinho.