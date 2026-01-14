Mourinho de retour, le but ultime du Real Madrid

Les Merengues ont limogé l'ancien milieu de terrain de Liverpool et nommé Álvaro Arbeloa entraîneur par intérim, Relano qualifiant ce dernier de « mouchard ».

Le Real a pris la décision choc de se séparer d'Alonso seulement huit mois après son arrivée en provenance du Bayer Leverkusen, suite à la défaite en finale de la Supercoupe d'Espagne face à Barcelone. L'ancien milieu de terrain du Real Madrid et de l'équipe nationale espagnole aurait dû faire face à des tensions au sein du vestiaire durant son mandat. Le club est désormais pressenti pour recruter Jürgen Klopp, qui serait disposé à quitter son poste de directeur du football mondial chez Red Bull.

Arbeloa a été nommé par intérim, succédant à son poste d'entraîneur du Castilla, qu'il avait initialement pris cet été. L'Espagnol, qui a également évolué au Real Madrid et à Liverpool en tant que joueur, a passé toute sa carrière d'entraîneur au sein du centre de formation du Real Madrid.

Le journaliste Relano affirme que le président Pérez pourrait envisager de rappeler Mourinho, actuellement entraîneur du Benfica. Arbeloa a d'ailleurs fait partie de l'effectif de Mourinho au Real Madrid lorsque le Portugais était en poste, entre 2010 et 2013. Durant son passage au club, Mourinho a remporté la Liga et la Coupe du Roi.

Relano a déclaré à COPE : « Son objectif ultime est de faire revenir Mourinho, qui fait actuellement des vagues au Benfica, précisément pour qu'ils le limogent. »

Arbeloa, quant à lui, insiste sur le fait qu'il ne copiera pas le style de Mourinho, déclarant aux journalistes : « Je n'ai pas parlé avec lui. Pour moi, c'était un privilège d'être entraîné par lui, quelqu'un qui a eu une grande influence sur moi. Je vais rester fidèle à moi-même ; je n'ai pas peur de l'échec, mais si j'essayais d'imiter Mourinho, j'échouerais lamentablement.

« J'ai eu beaucoup d'entraîneurs. Ils ont été très importants dans ma carrière, une grande influence. On a tous sa propre façon d'être et on tire le meilleur de chacun. Beaucoup sont des légendes, ils ont tout gagné dans le football. J'espère faire la moitié aussi bien que nombre d'entre eux. »