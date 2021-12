Mourinho de retour en Premier League ?

Et si José Mourinho effectuait son grand come-back en Angleterre dans les prochaines semaines. Cette possibilité est évoquée par le quotidien The Mirror, qui fait état d’un sérieux intérêt d’Everton à son égard. Le board des Toffees ne croit plus en Rafael Benitez pour remplir les objectifs fixés et c’est pourquoi il pense attirer The Special One sur leur banc.

Un nouveau chassé-croisé Mourinho – Benitez ?

Mourinho a une très grande expérience de l’élite anglaise. Il a coaché trois équipes différentes, en l’occurrence Chelsea, MU et Tottenham et effectué pas moins de neuf années dans ce championnat. Il compte aussi trois titres de champion à son palmarès. Un CV qui a séduit les responsables du côté de Goodison Park.

Par le passé, Mourinho avait déjà remplacé Benitez sur un banc de Premier League. En 2014, il avait pris sa succession du côté de Chelsea. Un pari plutôt réussi car il a ramené les Blues sur le toit de l’Angleterre.

Son histoire avec la Roma pourrait tourner court

Le seul hic concernant le coach lusitanien c’est qu’il est sous contrat avec la Roma. Il vient d’ailleurs à peine de débarquer dans la cité éternelle. Et on le voit mal abandonner ses fonctions aussi vite, pour retourner dans un pays où il a peut-être fait son temps.

Il se peut cependant qu’il soit libéré de ses fonctions dans un avenir proche. Les résultats de la Louve ne cessent de se détériorer depuis quelques temps. Samedi, les Giallorossi ont été lourdement défaits par l’Inter, l’ancien club de « Mou » (0-3). Et il s’agissait de leur 7e revers de l’exercice.