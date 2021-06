Mourinho chante "It's coming home" et voit l'Angleterre aller en finale de l'Euro 2020

Le Portugais pense que les Thee Lions ont suffisamment de qualité pour atteindre la finale, mais a ils ne peuvent pas se reposer sur leurs lauriers.

José Mourinho a déclaré qu'il avait chanté " It's coming home" après la victoire de l'Angleterre contre l'Allemagne et a soutenu l'équipe de Gareth Southgate pour se qualifier pour la finale de l'Euro 2020. L'Angleterre a battu l'Allemagne 2-0 en huitièmes de finale à Wembley mardi grâce aux buts de Raheem Sterling et Harry Kane. Les Three Lions peuvent désormais s'attendre à une confrontation favorable en quart de finale contre l'Ukraine, Mourinho étant désormais extrêmement optimiste quant à leurs chances d'aller jusqu'au bout.

Si les hommes de Southgate éliminent l'Ukraine, ils seront récompensés par un affrontement en demi-finale contre la République tchèque ou le Danemark, et l'ancien entraîneur de Chelsea et de Manchester United ne peut pas envisager les voir perdre contre l'une de ces trois équipes s'ils sont à leur meilleur niveau. Cependant, Mourinho a également averti que l'Angleterre ne pouvait pas se permettre de faire preuve de complaisance alors qu'il apparaissait sur talkSPORT tout en admettant avoir chanté l'un des hymnes les plus célèbres du pays.

"Je chante 'it's coming home' pour montrer mon bonheur", a déclaré le tacticien portugais, qui entamera la prochaine étape de sa carrière d'entraîneur à la Roma la saison prochaine. "Mais ça ne rentre pas encore à la maison. L'Angleterre a besoin d'équilibre dans les mauvais moments et dans les bons moments. De la même manière que les médias sont critiques dans les mauvais moments, nous devons être équilibrés maintenant, il y a encore un long chemin à parcourir".

Mourinho encense Southgate

"Dans des conditions normales, l'Angleterre sera en finale, car je ne les vois pas perdre contre les équipes qu'elles pourraient affronter lors des prochains tours. Mais nous devons respecter le football et l'imprévisibilité. La France n'est pas en quarts de finale car elle n'a pas respecté le jeu dans les dix dernières minutes. Je suis très, très content. J'espère juste que ça se terminera bien, j'espère que ça rentrera à la maison. Mais le football est le football. Alors je leur dirais de se calmer et de se concentrer sur le prochain match. Mais, à mon avis, l'Angleterre est prête à tout et je serai très déçu si nous ne nous rendons pas en finale, car nous devrions, nous devrions, nous devrions certainement", a ajouté le Special One.

L'article continue ci-dessous

Les observateurs étaient circonspects lorsque Southgate a choisi de jouer à trois défenseurs contre les Allemands tout en commençant avec le trio vedette Jack Grealish, Phil Foden et Mason Mount sur le banc, mais Mourinho a salué le sélectionneur des Three Lions pour ses choix audacieux. "Je respecterais toujours la décision de Gareth", a-t-il ajouté. "L'Angleterre a joué trois matches sans faute avec une défense à quatre, puis vous jouez contre cette équipe d'Allemagne et je me suis senti profondément, j'ai analysé très profondément le match Allemagne contre Portugal [groupe 4-2] et l'Allemagne a tué le Portugal parce qu'ils ont joué avec une défense à quatre et ils ne pouvaient pas contrôler la profondeur, point final".

"Aujourd'hui, quand l'Angleterre a décidé de jouer avec trois en défense, ce n'est pas comme s'ils n'avaient pas les connaissances tactiques et l'entraîneur a juste décidé de le faire. Ils ont travaillé très dur et l'équipe était très, très solide. Nous avons Trippier fermant l'espace à l'intérieur, les ailiers ont gagné leurs duels, Shaw a contrôlé Kimmich et Tripper a fait de même, les deux milieux de terrain étaient des géants, tout le monde a travaillé très dur pour l'équipe", a ajouté Mourinho.

"Je pense que c'était une très bonne décision de Gareth de jouer de cette façon. Et puis au bon moment, ça ne pouvait pas être un meilleur moment pour marquer avec dix minutes à jouer, et puis un peu de chance dans ce tête-à-tête avec Thomas Muller. Et puis le banc est incroyable, plein d'options. Nous oublions les joueurs qui n'ont pas joué une seule minute et ce sont tous de bons joueurs – [Marcus] Rashford, [Jadon] Sancho, [Jude] Bellingham, [Phil] Foden, tous ces gars sont prêts à jouer", a conclu le Special One. Autant le dire, José Mourinho est fan de l'Angleterre et espère les voir aller au bout.