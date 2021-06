"S’il n’est pas assez bon pour l’Angleterre, donnez-lui un passeport allemand"

Utilisé seulement huit minutes depuis le début de l’Euro, le cas Jadon Sancho interroge en Allemagne avant le choc contre l’Angleterre.

Lothar Matthaus a été déconcerté par le manque de minutes de Jadon Sancho à l'Euro 2020, tout en plaisantant que l'Allemagne serait heureuse de donner un passeport à la star anglaise.

Sancho a été exclu de l'équipe de Gareth Southgate pour le match d'ouverture de l'Angleterre contre la Croatie, et a regardé depuis l’intégralité de la rencontre contre l'Écosse avant de faire une apparition tardive contre la République tchèque.

Premiers de leur groupe, les Three Lions auront fort à faire en huitièmes puisqu’ils affronteront l’Allemagne qui a fini 2eme du groupe F. Il faudra donc retrouver un allant offensif puisqu’ils n'ont marqué que deux fois jusqu'à présent en raison d'un manque de prise de risque dans le dernier tiers, et Matthaus ne comprend pas pourquoi les talents de Sancho ne sont pas plus utilisés.

Qu'est-ce qui a été dit?

"Il était l'un des meilleurs joueurs de Bundesliga au cours des deux dernières années", a déclaré la légende allemande à propos de l'ailier du Borussia Dortmund.

"S'il n'est pas assez bon pour l'Angleterre, nous aimerions lui donner un passeport allemand ! Cela en a surpris beaucoup en Allemagne."

Sancho est devenu l'un des meilleurs jeunes joueurs d'Europe depuis qu'il a rejoint Dortmund en provenance de Manchester City en 2017, marquant 50 buts en 137 matchs tout en délivrant 64 passes pour ses coéquipiers.

Le joueur de 21 ans, qui a aidé le BVB à terminer quatrième en Bundesliga et à remporter le DFB-Pokal la saison dernière, compte également huit buts lors de ses 20 premiers matchs en tant qu'international anglais, malgré seulement 10 d'entre eux en tant que titulaire.

Matthaus prévient l'Angleterre

L'Angleterre et l'Allemagne ont eu de nombreuses batailles mémorables au fil des ans, les Allemands s'imposant le plus souvent dans des circonstances dramatiques.

Matthaus faisait partie de l'équipe allemande qui a battu les Three Lions aux tirs au but lors des demi-finales de la Coupe du monde 1990, et pense que l'histoire se répétera si l'affrontement de mardi à Wembley doit être décidé par des tirs au but.

"L'Angleterre a une chance de gagner - mais pas avec des tirs au but", a-t-il déclaré. "S'il y a des tirs au but, l'Allemagne gagnera, donc l'Angleterre doit le faire en 120 minutes."

« Nous sommes toujours très bons dans cet exercice. C'est toujours un peu une blague entre les Allemands et les Anglais mais si ça se termine par cette séance, alors nous sommes les favoris."

"Vous commencez à penser à ce qui s'est passé au cours des 30 ou 40 dernières années. Quand nous avons joué en 1990 et 1996…"

"C'est beaucoup de pression pour les joueurs anglais parce qu'ils lisent tous les jours dans les journaux toutes les histoires de tirs au but."