Mount et Chilwell à l'isolement avant la réception de la République tchèque

La paire a été en contacts avec Billy Gilmour et est donc à l'écart du reste de l'équipe depuis le test positif à la Covid-19 de la star écossaise.

Les Anglais Ben Chilwell et Mason Mount sont maintenus isolés par mesure de précaution avant le choc de l'Euro 2020 contre la République tchèque. L'arrière gauche et le milieu de terrain, partenaires en club (Chelsea) et en sélection nationale, sont tenus à l'écart du reste de l'équipe car ils ont été en contact avec la star écossaise Billy Gilmour, qui a été testée positive au Covid-19 lundi, après le match nul entre les deux équipes (0-0), vendredi soir. Aucun risque ne sera pris avec les deux hommes.

Trop justes pour affronter la République tchèque ?

"Par mesure de précaution pour le moment et en consultation avec Public Health England, Ben Chilwell et Mason Mount s'isolent après une interaction avec le joueur écossais Billy Gilmour lors du match de vendredi. La paire sera tenue à l'écart du reste des joueurs anglais et de l'équipe technique, en attendant de nouvelles discussions avec Public Health England. Toute l'équipe a subi des tests lundi après-midi et tous étaient à nouveau négatifs, comme ce fut le cas avec les tests PCR de l'UEFA, dimanche".

"Nous continuerons de suivre tous les protocoles Covid-19 et le régime de tests de l'UEFA, tout en restant en contact étroit avec Public Health England", a écrit l'Angleterre, ce lundi, via un communiqué officiel, sans annoncer si les deux principaux intéressés pourront faire partie de l'équipe face à la République tchèque.

L'Angleterre aura besoin d'un match nul à Wembley pour s'assurer une place au prochain tour. Mason Mount a joué les 90 minutes complètes lors des deux premiers matches des Three Lions dans la compétition, s'alignant au milieu de terrain avec Kalvin Phillips et Declan Rice. Ben Chilwell, cependant, a été un remplaçant inutilisé jusqu'à présent. Il n'a plus joué pour l'Angleterre depuis la victoire en qualifications pour la Coupe du monde contre la Pologne, en mars dernier. Un élément moins important, donc.