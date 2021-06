Antonio Conte a été "très affecté" par le malaise de Christian Eriksen

Victime d'un arrêt cardiaque lors du match contre la Finlande à l'Euro 2020, Christian Eriksen a fait très peur à son ancien entraîneur.

C'est assurément l'image marquante de ce début d'Euro 2020. Face à la Finlande, Christian Eriksen, le meneur de jeu du Danemark, a été victime d'un arrêt cardiaque et avait été évacué dans un état critique. Désormais hors de danger, le milieu offensif de l'Inter Milan est sorti de l'hôpital, mais s'est fait très peur.

Il y a près d'une semaine, l'international danois a même publié un message sur Instagram, rassurant ses nombreux fans. "Bonjour à tous. Un grand merci pour vos salutations douces et incroyables et vos messages du monde entier. Cela signifie beaucoup pour moi et ma famille. Je vais bien - dans les circonstances".

"Maintenant, je vais encourager les garçons de l'équipe du Danemark lors des prochains matchs. Jouez pour tout le Danemark", avait ainsi confié le joueur passé par les Spurs de Tottenham, avant de s'engager en faveur de l'Inter Milan. En Italie, il a croisé la route d'un certain Antonio Conte, forcément très touché.

"Je souhaite à Christian d'avoir l'esprit tranquille avec sa famille"

"C'était un moment horrible que j'ai vécu seul. Dans le monde du football, voir une telle situation vous rend malade. J'ai eu la chance de vivre près de Christian et le voir avec ses yeux grands ouverts m'a fait mal et m'a affecté" , a déclaré celui qui était son entraîneur du côté de l'Inter, dans un entretien pour Radio Rai.





"Je suis heureux que le problème ait été résolu, c'est le plus important. Je remercie tous ses coéquipiers pour ce qu'ils ont fait et pour leur sang-froid. Il faut être préparé et ceux qui sont intervenus l'ont fait. Je souhaite à Christian d'avoir l'esprit tranquille avec sa famille, puis il y aura du temps pour d'autres évaluations".

Pour rappel, la rencontre, forcément interrompue par ce terrible évènement, avait repris dans la soirée. Le Danemark s'était incliné, mais l'essentiel était ailleurs ce soir-là. Depuis, plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer un forcing de l'UEFA dans le but de faire reprendre la rencontre. La Finlande s'était imposée (0-1).