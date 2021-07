Moukoko encense Haaland

Youssoufa Moukoko, le jeune attaquant de Dortmund, a étalé tout le bien qu’il pensait de son coéquipier Erling Haaland.

Youssoufa Moukoko a fait ses débuts professionnels pour le Borussia Dortmund la saison dernière. Et pour la campagne à venir, l'attaquant est ultra-motivé pour s’illustrer encore plus, au côté d’un certain Erling Haaland.

À l'âge de 16 ans et un jour, Moukoko est devenu le plus jeune débutant en Bundesliga de l'histoire lors du match à l'extérieur du Borussia contre le Hertha BSC le 21 novembre dernier. 27 jours plus tard, le joueur né au Cameroun a aussi inscrit son premier but chez les pros, contre l’Union Berlin. Au total, Moukoko a pris part à 15 rencontres avant qu'une blessure aux ligaments ne le ralentisse. Au cours de la saison à venir, le jeune talent est déterminé à se mettre en évidence encore un peu plus.

Moukoko veut avoir plus de temps de jeu

"Je veux grappiller plus de minutes de jeu que lors de ma première saison, marquer plus de buts, fournir plus de passes décisives. Je veux toujours être là quand l'équipe a besoin de moi", a déclaré Moukoko dans une interview avec WAZ et a ajouté : "Bien sûr que ça va être difficile. Mais je dois faire confiance à mes capacités. J'ai besoin de temps de jeu. Et je suis sûr que j'aurai plus de temps de jeu. "

Ce sera difficile pour le jeune prodige parce qu’à son poste il est confronté à la concurrence de l’excellent Erling Haaland et aussi de la recrue néerlandaise Donyell Malen. Néanmoins, l’intéressé y voir une opportunité pour progresser et il n’est guère gêné par le fait d’être devancé par Haaland ans la hiérarchie des attaquants. "Erling est l'attaquant ultime, a-t-il confié. Il marque des buts, il se bat, il travaille. Il veut toujours gagner, même à l'entraînement. Avec cette attitude, il aide l'équipe."

Moukoko ne veut pas seulement marquer des buts, mais aussi gagner des titres : "Notre capitaine Marco Reus a déjà dit que nous pouvions jouer pour le titre. C'est pourquoi je veux devenir champion d'Allemagne et remporter le trophée", a-t-il lâché. Et qu’en est-il des ambitions européennes ? Sa réponse : "Si nous croyons en nous-mêmes, nous pouvons aussi accomplir beaucoup en Ligue des champions."