Monza - Juventus (1-0), la Juventus d’Allegri touche le fond

La Juventus est au plus bas après une défaite logique contre Monza, qui fête sa toute première victoire en Serie A. Angel Di Maria a été expulsé.

Monza-Juve, c’était le match de la peur car il s'agissait de deux équipes en pleine crise. La bande à Massimiliano Allegri n'a remporté que deux des huit matches de compétition de la saison et qu'il venait de subir en milieu de semaine une défaite à domicile en Ligue des champions contre Benfica. Pendant ce temps, les hôtes ont licencié Giovanni Stroppa et promu Raffaele Palladino du banc de l'équipe des jeunes.

Di Maria a plombé la Juventus

La Juve avait Arek Milik, Juan Cuadrado et l'entraîneur Allegri suspendus, tandis que Manuel Locatelli, Adrien Rabiot, Alex Sandro, Federico Chiesa, Paul Pogba et Kaio Jorge étaient blessés. Monza se produisait, elle, sans Andrea Petagna, Marco D'Alessandro et Andrea Ranocchia. Mais, elle était en confiance après avoir obtenu son premier point dans l’élite contre Lecce.

Les hôtes ont pris le meilleur départ, Patrick Ciurria envoyant une frappe juste au-dessus de la barre et Stefano Sensi tirant directement sur Mattia Perin. La Juve avait du mal à se créer des occasions et la frustration atteignait Angel Di Maria, qui recevait un carton rouge direct pour son coup de coude évident dans la poitrine d'Armando Izzo. C'était un geste trop flagrant pour être ignoré. Une réaction épidermique qui a couté cher aux siens. C'est le premier carton rouge de l'ancien joueur du PSG en championnat depuis avril 2017 contre Nice.

Monza a achevé la bête blessée

A onze contre dix, Monza a pris l’ascendant dans ce match. Gianluca Caprari frappait au-dessus après une faute de Federico Gatti et Dany Mota Carvalho aurait dû faire mieux en n’exploitant pas un bon centre de Ciurria à côté. Christian Gytkjaer, entré en jeu, détournait immédiatement une tête libre sur la barre, tandis que Carlos Augusto et Gytkjaer tiraient directement sur Perin.

Il y avait une contre-attaque de la Juventus avec une passe glissée de Danilo pour Bremer, mais Pablo Mari revenait pour un tacle décisif dans la surface.Danilo a également détourné un coup franc de Leandro Paredes au-dessus