MHSC-TFC 3-0, la belle opération de Montpellier

Dans son pré de la Mosson, le MHSC n’a fait qu’une bouchée de Toulouse ce dimanche. Les Pailladins remontent dans le Top 5 du classement.

Alors qu’ils restaient sur trois matches sans victoire en , les hommes de Michel Der Zakarian se sont idéalement relancés ce dimanche lors de la réception de . Déchainés, les Montpélliérains ont corrigé leurs opposants sur un score de 3 buts à 0. Et l’addition aurait pu être encore plus lourde sans une décision discutable de la VAR.

Le MHSC a totalement surclassé son adversaire. Le premier but est intervenu à la 43e minute suite à un excellent travail d’Andy Delort. Gaetan Laborde en a profité pour débloquer la situation, et mettre les siens sur la bonne voie. Passeur décisif sur cette réalisation, l’international algérien avait lui-même fait trembler les filets quelques minutes auparavant, mais l’arbitre a invalidé ce but pour un hors-jeu discutable.

En seconde période, on s’attendait à ce que Toulouse se redresse, mais c’est qui a enfoncé le clou. D’abord par Damien Le Tallec, buteur de la tête sur un service de Daniel Congré. Les locaux ont ensuite corsé l’addition par Teji Savanier. L’ancien nîmois a conclu le festival des siens en mettant à profit une autre passe décisive de Delort.

Avec ce succès, son cinquième de la saison, Montpellier se hisse à la 5e place, à deux points seulement de la deuxième belle place. Un brillant redressement, et qui contraste avec le chemin de croix dans lequel bascule le TFC de Kombouaré, désormais avant-dernier au classement.