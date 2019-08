Montpellier, Rulli justifie son choix : "Personne ne m'a obligé à venir ici"

Prêté pour un an par la Real Sociedad, le gardien argentin a répondu à la presse espagnole et assure être content de rejoindre le club de Ligue 1.

Le MHSC a trouvé le successeur de Benjamin Lecomte. Ce mercredi matin, a officialisé la venue de Geronimo Rulli sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Dans une interview accordée à RMC Sport, Geronimo Rulli est revenu sur les rumeurs avancées par la presse espagnole avançant qu'il ne souhaitait absolument pas rejoindre Montpellier en prêt.

"Pourquoi avoir choisi Montpellier ? Car depuis le début, le club a vraiment démontré qu’il me voulait, et je pense que c’était le moment de franchir une étape dans ma carrière. Je voulais choisir un club dans lequel je me sentais apprécié, voulu et où on faisait attention à moi. C’est pour ça que je suis venu ici. Je suis très heureux d’être arrivé ici. Et j’ai hâte de jouer mes premières minutes avec cette équipe, quand le coach l’aura décidé", a indiqué l'Argentin.

"La presse espagnole a inventé des choses"

"C’est complètement faux, c’est un mensonge. Ce fut ma propre décision de venir ici. Ce que dit la presse espagnole est totalement faux, personne ne m’a obligé à venir. C’est mon choix, en tant que joueur et en tant que personne, car Montpellier s’est montré intéressé dès le début. Pour moi, c’est fondamental de sentir cette affection depuis le départ et c’est pour cela que je suis venu ici. C’est ma décision, personne ne m’a obligé. La presse ne sait pas ce qu’il se passe et invente des choses. Ce ne sont que de fausses rumeurs et rien d’autre", a ajouté Geronimo Rulli.

L'ancien portier de la a affiché ses ambitions : "L’objectif est de faire mieux que l’année passée. La saison dernière, ils ont fini 6è. Cette année, l’idée est de finir encore plus haut, essayer d’aller loin dans les coupes, et de faire la meilleure saison possible. Débuter contre ce week-end ? Je suis en condition de jouer, mais c’est l’entraîneur qui décidera si je suis apte ou non à intégrer l’équipe ce week-end".

L'Argentin n'arrive pas en terre inconnue : "Je regardais beaucoup la en , je sais quelles sont les meilleures équipes, je sais qu’il y a de très grands joueurs. Et de mon côté, je vais essayer d’apporter tout ce que je peux pour que Montpellier soit encore meilleur. Pour moi, c’est une nouvelle compétition, avec de nouveaux coéquipiers. J’espère vraiment faire de bonnes choses et je n’ai pas de doutes sur le fait que ça va bien se passer".