Montpellier-PSG (1-3), Thomas Tuchel : "Rafinha ? Il fait un nouveau match extraordinaire"

En conférence de presse, l'entraîneur parisien a souligné l'excellent match réalisé par Rafinha ce samedi à Montpellier (1-3).

Le PSG n'a pas tremblé ce samedi pour s'imposer à Montpellier (1-3), dans le cadre de la 13e journée de L1. Malgré un large turn-over effectué par Thomas Tuchel, l'escouade francilienne a tenu son rang, portée par un excellent Rafinha au milieu de terrain.

Quels enseignements tirez-vous de cette victoire acquise avec un large turn-over ?

Thomas Tuchel : Pour moi, ce n'était pas possible qu'on cherche des excuses liées à la fatigue. On a fait beaucoup de changements parce qu'on a confiance en notre groupe. Je suis très content parce que ce n'est pas facile de trouver du rythme. Après quinze minutes, on a trouvé notre rythme, on a fait un bon match avec le ballon, on n'a pas perdu notre discipline. C'est toujours difficile de gagner à , c'est une belle victoire.

Le 100e but de Kylian Mbappé avec le PSG va-t-il le libérer ?

J'espère, mais sa vie n'est pas trop difficile non ? Comme je l'ai dit, il a fait un bon match à Manchester. Sur d'autres matches, il avait marqué et j'avais été moins satisfait de lui. S'il continue à travailler je suis très calme. Aujourd'hui, je peux seulement dire "félicitations". Tous les attaquants ont besoin de buts et j'espère qu'on continuera mardi.

Comment jugez-vous les débuts de Rafinha, qui a été très bon ce soir ?

J'aime le gars. Je connais Rafinha depuis de nombreuses années. Je l'ai observé, lui et son frère (Thiago Alcantara), depuis Barcelona B et le . C'est un gars extraordinaire, avec beaucoup d'intelligence de jeu, super humble, agréable, toujours attentif. Il montre sa qualité. Il a fait un bon match à Manchester. Il fait un nouveau match extraordinaire et je suis très content pour lui.

Les deux victoires de cette semaine sont-elles la concrétisation d'un déclic ?

J'espère, mais on doit encore le montrer mardi. On a fait deux matches de très haut-niveau, on a joué avec tout le monde, avec une bonne énergie, beaucoup de qualité. L'énergie sur le banc était très positive aussi. Si on est capable de rester dans le match, de souffrir ensemble, de se sacrifier, de rester disciplinés et forts physiquement, on est une équipe très forte. Il était nécessaire de confirmer aujourd'hui. Dès demain, on analysera ce match. Dans le sport, il faut continuer et c'est le défi.

Benjamin Quarez, au Stade de la Mosson.