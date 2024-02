Montpellier - Lyon : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Lyon est en déplacement à Montpellier, ce dimanche, pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Après le lancement des hostilités par l’Olympique de Marseille et le FC Metz (1-1), vendredi soir, la 21e journée de Ligue 1 se poursuit jusqu’à ce dimanche. Un des duels mettra aux prises le Montpellier HSC et l’Olympique Lyonnais au Stade de la Mosson.

Montpellier - Lyon, une revanche pour les Gones

Sortie d’une élimination douloureuse en Coupe de France (éliminée par l’OGC Nice 1-4 en 8es de finale), mercredi, l’équipe montpelliéraine ne connaît pas non plus une bonne réussite en championnat de France. Les hommes encadrés par le technicien franco-arménien, Michel Der Zakarian, veulent se relancer en Ligue 1 après avoir été battu par le Stade Rennais (2-1) lors de la précédente journée. La dernière victoire de Montpellier (13e, 19 points) en Ligue 1 remonte au 17 décembre 2023 contre Metz (1-0).

De l’autre côté de la ligne de bataille, l’Olympique Lyonnais (15e, 19 points) veut poursuivre sur la même lancée en championnat après son succès revanchard contre son homologue de Marseille (1-0) lors de la récente journée de Ligue 1. Les hommes de Pierre Sage sont d’ailleurs en pleine confiance après leur victoire qualificative pour les quarts de finale en Coupe de France contre le LOSC (2-1), mercredi dernier. Battus par les locataires de La Mosson au match aller (1-4) au Groupama Stadium, les Gones iront chercher à s’imposer à Montpellier pour la belle réponse. Une mission compliquée, mais pas impossible pour les coéquipiers d’Alexandre Lacazette.

Horaire et Lieu du match

Montpellier - Lyon

21e journée de Ligue 1

Lieu : Stade de La Mosson

A 17h05 française

Les compos probables du Montpellier – Lyon

Montpellier : Lecomte - Hefti, Omeragic, Jullien, Sagnan, Mincarelli - Coulibaly, Savanier, Chotard, Karamoh - Khazri

Lyon : Lopes - Mata, O'Brien, Caleta-Car - Maitland-Niles, Caqueret, Matic, Tagliafico - Nuamah, Lacazette, Orban

Sur quelle chaîne suivre le match Montpellier – Lyon

La rencontre entre le Montpellier HSC et l’Olympique Lyonnais sera à suivre ce dimanche 11 février 2024 à partir de 17h05 sur Canal+ Sport. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, My Canal.