Montpellier : Germain ravi après son premier but en neuf mois

Buteur pour sa première avec Montpellier, Valère Germain a retrouvé le chemin des filets pour la première fois depuis janvier dernier.

Premier match et déjà premier but pour Valère Germain sous ses nouvelles couleurs de Montpellier. Titulaire au coup d'envoi face à l'AS Saint-Etienne, l'ancien buteur de l'OM s'est distingué en inscrivant le deuxième but de son équipe à l'heure de jeu après un excellente travail du premier buteur de l'après-midi : Stephy Mavididi.

"Il y a la victoire au bout et ça fait du bien. Ça faisait un moment que je n'avais pas joué, c'est une très belle journée collectivement et individuellement et j'espère que ça appelle d'autres matches comme ça", pouvait-il savourer au coup de sifflet final au micro de Prime Vidéo.

Avant de raconter son but, le premier depuis janvier dernier avec Marseille contre... Montpellier : "Stephy (Mavididi) est sur le côté gauche, Nico (Cozza) fait un appel au premier poteau avec son défenseur, donc j'imagine qu'au deuxième il n'y a pas grand monde. Le ballon passe entre eux deux, je contrôle et après il n'y avait plus qu'à finir. C'était un but important aussi qui nous a permis deux buts d'écart et d'être un peu plus tranquille dans ce match.

"Le public a été très présent, ils nous ont poussés jusqu'au bout. Ce n'était pas facile avec la chaleur. Même si on est en septembre, il faisait très chaud. On avait la bouche un peu pâteuse tout au long du match... Mais on a gagné, c'est chose faite et on va se reposer pour le prochain match."

Le prochain match justement, ce sera sur la pelouse de Troyes pour cette équipe de Montpellier toujours ambitieuse dans cette Ligue 1, et ce malgré les départs combinés de Gaëtan Laborde et Andy Delort dans les derniers jours du mercato. Tout juste arrivé, Valère Germain semble lui prêt à prendre la relève.

Depuis le début de la saison, les hommes d'Olivier Dall'Oglio se sont régulièrement montrés séduisants, malgré deux défaites contre l'OM en ouverture de la saison et Lille juste avant la trêve internationale. Ils se sont en revanche imposés contre Lorient et donc Saint-Etienne, en plus d'un nul absolument spectaculaire face à Reims (3-3), lors de la deuxième journée.