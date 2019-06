Mondial U20 : Bernard Diomède "triste et déçu" après l'élimination des Bleuets

Le sélectionneur de l'équipe de France U20 est revenu sur l'élimination de son équipe en huitième de finale du Mondial contre les USA (2-3).

L'équipe de U20 est tombée de haut, ce mardi, en s'inclinant contre les Etats-Unis au terme d'un match à rebondissements (2-3). Les Tricolores, menés au score, avaient réussi à renverser la situation, mais la qualification leur a échappé à cause d'une fin de match catastrophique.

"Je suis triste, déçu pour les joueurs, le staff et les gens qui étaient derrière nous", a réagi le sélectionneur Bernard Diomède en conférence de presse, dans des propos relayés par L'Equipe. "On avait à coeur de faire un grand match, mais on est tombés face à une équipe des États-Unis qui a été plus efficace et qui en voulait plus que nous. Le premier but nous a fait mal. On savait qu'ils allaient vite devant, notamment par le petit Weah, mais on a été punis en contre".

"On a eu la chance de revenir avant la mi-temps. Après, on a réussi à marquer le deuxième but et on voulait absolument en mettre un troisième. À 2-1, certains joueurs n'étaient plus très frais et on a décidé de se mettre en bloc médian en misant sur la vitesse de nos attaquants. On n'a pas su marquer et on a relancé les Américains", a poursuivi Bernard Diomède, lucide sur le cheminement de ce mathc à rebondissements.

Le technicien a également défendu Alban Lafont, qui a été l'auteur d'une grosse erreur en fin de match. "Il était incertain. Je ne vais pas l'accabler. Il nous a beaucoup apporté. Il a joué avec une blessure au poignet, ça s'est vu malheureusement. J'en assume l'entière responsabilité puisqu'on a échangé avec le staff médical, avec le joueur. Il voulait jouer et on pensait qu'il le pouvait. S'il ne prenait pas ce but, on en aurait même pas parlé mais il l'a encaissé. Mais encore une fois, je ne peux pas l'accabler".

"Ça fait quatre ans qu'on travaille dur. On a joué les champions d'Afrique (le , 3-2), d'Asie (l'Arabie saoudite, 2-0), on les a battus. Là, c'était le champion de la CONCACAF, les États-Unis, et on aurait pu jouer les champions d'Amérique du Sud en quarts de finale (l'Équateur). Les joueurs avaient à coeur de venir au Mondial pour affronter des adversaires de niveau international. Malheureusement, on s'arrête là. C'est frustrant. C'était la dernière aventure qu'on allait vivre ensemble", a conclu le champion du monde 1998, qui n'a par ailleurs pas souhaité évoquer son avenir personnel.