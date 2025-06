Mondial des Clubs : Bonne nouvelle pour Kylian Mbappé et le Real Madrid

Salzburg vs Real Madrid

Sorti de l’hôpital, Mbappé relance déjà la machine : Madrid retient son souffle avant Salzburg.

Excellente nouvelle pour le Real Madrid à la veille de son deuxième match de la Coupe du Monde des Clubs contre les Mexicains de Pachuca. Kylian Mbappé, qui était ménagé en raison de maladie pour la première sortie des Merengue, peut désormais pousser un ouf de soulagement.

Réhabilitation express, Mbappé attendu contre Salzburg

Exclu des séances extérieures à cause des fortes chaleurs, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain bosse sous climatisation, au calme, avec le staff médical. Libéré de l’hôpital, Kylian Mbappé s’entraîne de nouveau, tapis de course et élastiques pour seule pelouse. Le Real supervise chaque foulée ; le compte à rebours vers son retour est enclenché.

Xabi Alonso tranche : dimanche, la pointe restera Vinícius‑Rodrygo. Mbappé suivra le match à l’ombre, jambes déjà plus légères. Le Français est attendu contre Salzburg vendredi 27 juin (3 h), histoire d’aider Madrid à verrouiller la tête du groupe H de ce Mondial des clubs diffusé sur les antennes de DAZN. Un huitième face à la Juventus ou Manchester City se profile. Une semaine pour redevenir inarrêtable : timing serré, confiance intacte.