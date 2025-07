Mondial des clubs 2025, le PSG chipe un record historique à l'OM

Chelsea vs Paris Saint-Germain

Le PSG va voler un impressionnant record à l'OM en finale de Coupe du monde des clubs, dimanche.

Ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain s’apprête à disputer une finale aux allures de rendez-vous avec l’Histoire. Opposé à Chelsea dans le cadre du Mondial des clubs 2025 diffusé sur DAZN, le club de la capitale joue bien plus qu’un simple trophée. En entrant sur la pelouse du MetLife Stadium, le PSG égalera un record longtemps resté la chasse gardée de l’Olympique de Marseille. Une bataille symbolique pour l’héritage du football français, où la rivalité entre le PSG et l’OM s’invite jusque sur la scène internationale.

Le PSG égale un record de l'OM

En affrontant Chelsea pour le titre mondial, le PSG dispute ce soir la sixième finale internationale de son histoire, égalant ainsi le record établi par l’OM. Jusqu’ici, l’Olympique de Marseille restait le seul club français à avoir atteint ce total, principalement grâce à ses campagnes européennes entre les années 1990 et 2000. Le PSG, de son côté, illustre une constance récente au plus haut niveau avec des finales en Ligue des champions, en Supercoupe d’Europe et désormais en Coupe du monde des clubs. En cas de victoire, le club parisien ne se contenterait pas de partager ce record avec l’OM : il le dépasserait en y ajoutant une dimension mondiale inédite dans le palmarès français.

Ce duel à distance entre le PSG et l’OM dépasse les frontières nationales. Tandis que le PSG continue de bâtir son hégémonie sur les terrains européens et désormais mondiaux, l’OM reste, pour l’instant, dans l’ombre de cette régularité contemporaine. La finale contre Chelsea pourrait marquer un tournant dans l’histoire du football hexagonal.