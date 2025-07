Mondial des clubs 2025, la nouvelle motivation du PSG avant Chelsea

À quelques heures de la finale contre Chelsea dimanche, le PSG a trouvé une nouvelle motivation pour s'adjuger la Coupe du monde des clubs.

Opposé à Chelsea en finale de la première édition du nouveau format de la Coupe du monde des clubs diffusé sur DAZN, le Paris Saint-Germain se retrouve face à une opportunité aussi rare que stratégique. Au-delà de l’aspect sportif, c’est une immense manne financière qui aiguise les appétits, à la veille d’un mercato d’envergure.

Chelsea -PSG, une finale historique pour un enjeu colossal

Le PSG s’apprête à disputer, ce 13 juillet à 21h (heure française), la finale de la Coupe du monde des clubs 2025 au MetLife Stadium, face à Chelsea. Il s’agit de la première édition organisée selon le nouveau format à 32 équipes, voulu par la FIFA.

Si le club de la capitale a déjà validé une dotation impressionnante grâce à son parcours jusqu’ici, un ultime succès pourrait faire bondir ses gains à près de 100 millions d’euros, selon les chiffres avancés par RMC Sport. En comparaison, l’Argentine avait touché 40 millions d’euros pour sa victoire au Mondial 2022. La finale représente donc bien plus qu’une simple ligne au palmarès : c’est une promesse de puissance financière.

Une pluie de millions et une motivation nouvelle

Le PSG et Chelsea vont se disputer une différence de 8,5 millions d’euros entre la récompense du vainqueur (33,9 M€) et celle du finaliste (25,4 M€). Une somme à laquelle s’ajoutent les dotations variables perçues par les clubs européens (entre 10,96 et 32,67 M€), rendant les retombées économiques encore plus vertigineuses.

Pour Paris, une victoire permettrait de consolider ses ambitions sur le marché des transferts et de réinvestir intelligemment. À l’heure où les finances dictent l’avenir des grandes équipes, le PSG trouve dans cette compétition un levier aussi utile qu’ambitieux. Le PSG vise plus que le titre face à Chelsea Ce Mondial des clubs, salué par Gianni Infantino comme un "énorme succès" avec plus de deux milliards de dollars de revenus générés (soit 1,71 milliard d’euros), selon le président de la FIFA, s’inscrit déjà comme un tournant. Malgré quelques couacs d’organisation (tribunes clairsemées, météo capricieuse), l’événement a tenu ses promesses économiques. Le PSG, déjà armé pour rayonner sportivement, pourrait ainsi frapper fort avant d’ouvrir un été stratégique. Avec un titre mondial en poche et les caisses bien remplies, Paris aborderait le mercato avec un avantage certain face à ses concurrents européens.