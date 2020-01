Mondial 2022 - Le tirage complet des éliminatoires de la zone Afrique

Quarante pays ont été répartis en 10 groupes ce mardi au Caire. Le continent africain aura cinq représentants au Qatar pour la Coupe du Monde 2022.

Les dix groupes de la première phase des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 dans la zone Afrique ont été tirés ce mardi au Caire, en Egypte. Les quarante sélections engagées connaissent désormais leurs adversaires sur la route vers le .

Seuls les vainqueurs de chacun de ces groupes auront la chance de participer au tour suivant pour tenter de se qualifier pour le tournoi dans presque trois ans.

Parmi les principales nations, les champions d'Afrique en titre algériens ont été placés dans le groupe A, en compagnie de Djibouti, du et du . Dans le même temps, la , la Zambie, la et la Equatoriale forment le groupe B.

Dans le groupe C on retrouve , Cap Vert, Liberia et Centrafrique ; dans le groupe D le Cameroun devra batailler avec le Mozambique, le Malawi et surtout la Cote d'Ivoire. Le groupe E remettra au goût du jour une rivalité entre pays d'Afrique de l'est : l'Ouganda et le Kenya, aux côtés du et du .

L'Egypte, le , la Libye et l'Angola ont été placés dans le groupe F, tandis que le , le Zimbabwe, l'Ethiopie et l'Afrique du sud sont dans le groupe G. Le groupe H se composera du vice-champion d'Afrique, le , du , du et de la Namibie.

Le tentera pour sa part de se qualifier au sein du groupe I en compagnie de la Guinée, Guinée-Bissau et du Soudan. Enfin dans le groupe J on retrouve les quatre dernières équipes engagées : la Tanzanie, le , et la RDC.

Les rencontres se dérouleront à partir de la trêve internationale de mars et jusqu'en octobre 2021.