Monaco - Rennes : Où regarder le match, streaming, TV et compos probables

Monaco vs Rennes

Monaco reçoit Rennes avec l'ambition de se relancer en Ligue 1, tandis que Sampaoli joue gros sur le banc breton après quatre revers consécutifs.

Après une victoire cruciale contre Aston Villa en Ligue des Champions (1-0) cette semaine, l'AS Monaco reçoit Rennes au Stade Louis-II avec l'objectif de relancer sa saison en Ligue 1. Si les Monégasques ont assuré leur présence en barrages européens, leur dynamique en championnat est moins rassurante. Leur dernier succès domestique remonte à début décembre contre Toulouse.

Monaco : Un défi malgré les absences

Sous la houlette d'Adi Hütter, les Rouge et Blanc misent sur leur solidité à domicile pour retrouver des couleurs en championnat. Malgré les blessures de Folarin Balogun et George Ilenikhena, ainsi que le manque de constance d’Eliesse Ben Seghir et Maghnes Akliouche, l’arrivée de Mika Biereth apporte une profondeur bienvenue en attaque.

Les Monégasques pourront également s'appuyer sur un historique favorable face à Rennes : six victoires sur les neuf derniers affrontements entre les deux équipes en Ligue 1. Contre une équipe bretonne en pleine tourmente, c'est l'occasion rêvée de retrouver le goût du succès.

Rennes : Sampaoli sous pression

Pour Rennes, l'urgence est palpable. Avec quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues, le déplacement à Monaco revêt des allures de dernier test pour Jorge Sampaoli, dont la position d’entraîneur semble de plus en plus fragile.

Malgré les difficultés, le club breton peut compter sur deux renforts prometteurs : Kyogo Furuhashi, fraîchement arrivé de Celtic, pourrait faire ses débuts, tandis que Brice Samba apportera de la stabilité à une défense vacillante. Cependant, la forme déclinante de Seko Fofana, revenu d'Arabie Saoudite, demeure un point d'interrogation pour les Rennais.

Si Rennes veut éviter de s'enfoncer davantage dans la crise, une réaction d'orgueil est impérative. Un revers de plus pourrait non seulement sceller le sort de Sampaoli, mais aussi éloigner un peu plus l'équipe de ses objectifs de la saison.

Entre une équipe monégasque en quête de confirmation et un Stade Rennais sous pression, cette confrontation promet une intensité particulière, chaque camp ayant beaucoup à jouer.

Horaire et lieu du match

Samedi 25 janvier 2025

A 17h, heure française

Stade Louis II (Monte-Carlo)

19e journée de Ligue 1

AS Monaco – Rennes

Les compos probables de Monaco - Rennes

Monaco : Majecki - Vanderson, Singo, Kehrer, Caio Henrique (ou Mawissa) - Camara, Zakaria - Akliouche, Minamino, Ben Seghir – Biereth.

Rennes : Samba - Hateboer, Faye, Ostigard, Wooh, Truffert - Blas, James (ou Fofana), Matusiwa, Gouiri – Kalimuendo.

Sur quelle chaine suivre la rencontre Monaco - Rennes

La rencontre entre Monaco et Rennes sera à suivre ce samedi à partir de 17h sur la chaine BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming, via la plateforme dédiée du groupe BeIN Connect.