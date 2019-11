Monaco-PSG, Thomas Tuchel : "4 attaquants, pour moi, ce n'est pas assez équilibré"

L'entraîneur parisien a fait le point sur l'actualité de son équipe ce samedi en conférence de presse avant Monaco-PSG dimanche au Louis II (21h).

Le groupe

Thomas Tuchel : Loïc Mbe Soh, je pense (est forfait, NDLR). Il a fait l'entraînement aujourd'hui, et malheureusement Marco (Verratti) a senti quelque chose. Il n'est pas avec le groupe demain. Mais tous les autres sont disponibles (excepté Ander Herrera).

L'AS

Ils sont très forts offensivement. Ils ont de bonnes statistiques, ils se créent beaucoup d'occasions. Ils sont vraiment dangereux. On doit voir comment ils vont jouer, avec quels attaquants, peut-être Ben Yedder, et normalement un autre attaquant. Il faudra être très attentif, ne pas perdre de ballons faciles car ils ont beaucoup de qualités. Ils sont dans une bonne période, et pour ça ce sera un match très difficile.

"C'est dur pour Cavani, mais..."

Le système à 4 attaquants

Il faut demander à Marquinhos et Marco Verratti... Pour moi, ce n'est pas assez équilibré à ce niveau. Il faut être équilibré avec les trois au milieu, pour stabiliser l'équipe et couvrir les espaces défensivement. [...] (En deuxième mi-temps, avec l'entrée de Neymar contre le Real) J'ai pensé que ça pourrait nous aider à jouer un match un peu plus fou, j'ai eu l'impression en première mi-temps qu'on n'était pas assez libre pour jouer avec confiance. (...) Avec Ney, je voulais donner la possibilité de jouer avec plus de risques, en ouvrant un petit peu le jeu. Mais c'était un gros risque. Je suis heureux qu'on termine avec un match nul, mais ce n'était pas équilibré, et à ce niveau-là, c'est peut-être trop.

Le milieu à trois Gueye-Verratti-Marquinhos contre le Real

C'était difficile pour eux de récupérer des ballons. On n'a pas joué dans la meilleure structure, on n'a pas bien quadrillé les espaces, la distance entre les joueurs était trop grande. Ce n'était pas possible d'avoir un jeu fluide.

La concurrence offensive

Je ne me fais pas d'illusions. Si je veux rendre tous mes attaquants heureux, je n'y arriverai pas. C'est comme ça... Ce sont aussi des postes sensibles, avec les buts et les passes décisives. Ce n'est pas le moment de changer. (...) Il y a des décisions difficiles pour certains gars, mais d'un autre côté on doit trouver des solutions pour avoir une équipe équilibrée. (...) J'ai vraiment l'impression que tout le monde pense que ce n'est pas un problème de jouer avec quatre attaquants. Mais il faut beaucoup défendre, et si vous demandez à mes défenseurs je pense qu'ils seront d'accord aussi.

"Neymar peut jouer dimanche"

Cavani remplaçant

Il est déçu, c'est clair, mais en même temps il est super professionnel à l'entraînement et dans le vestiaire. C'est dur pour lui, parce que je sais que ce n'est pas un joueur normal au PSG, c'est une légende, le meilleur buteur, le Matador. Mais il était blessé, Kylian peut jouer n°9 aussi. Et c'est peut-être le poste où il y a la concurrence la plus difficile dans l'équipe.

Neymar

Il a senti quelque chose après le match à l'adducteur, on n'a pas pris de risques hier (vendredi). Il a fait un entraînement individuel. Aujourd'hui, il s'est entraîné avec l'équipe, il peut jouer.

Sarabia buteur à Madrid

On l'a acheté parce qu'il est capable de porter la responsabilité de jouer 50-60 fois sur une saison. Il est nécessaire de s'adapter à notre jeu, à nos joueurs. Il est vraiment important pour nous, il donne de l'intensité avec le ballon. Il a quelque chose qui manque aussi à notre jeu, avec des courses agressives. Il a une bonne influence dans notre équipe, et je suis très heureux que ce soit lui qui ait marqué. Il l'a mérité. (...) Pour moi, il est super important. Il donne quelque chose à notre équipe, et c'est nécessaire.

Mbappé et le Real

Je pense que Kylian jouera avec nous demain (dimanche). Pour le reste, je ne sais pas.

Benjamin Quarez, au Camp des Loges (Saint-Germain-en-Laye).