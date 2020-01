Monaco-PSG, Thilo Kehrer : "Je dois retrouver de la confiance en moi et en mon jeu"

Le défenseur allemand a évoqué son état d'esprit et son état de forme en conférence de presse ce mardi au Camp des Loges, avant Monaco-PSG.

Son retour de blessure

Thilo Kehrer : Ce n'était pas une fracture, mais c'était une blessure précise et pas facile. La cicatrisation a pris du temps. C'était une période difficile, mais aujourd'hui je suis à 100%. Je me sens bien physiquement et mentalement. Je ne pense plus à cette blessure. Je suis prêt à jouer.

Son positionnement et le discours du coach

Le discours du coach est le même que celui qu'il m'a tenu à mon arrivée. Mon but est de jouer le plus de matches possible. Que je joue dans l'axe ou à droite, je veux être prêt.

Sa place dans la hiérarchie

Je n'ai pas eu peur (pour ma place, ndlr). Je suis resté concentré, il y a une grande concurrence. C'est bien, je pense, et on doit donner le maximum à l'entraînement comme en match, tout le temps.

"Je dois saisir les occasions qui s'offrent à moi"

Je dois saisir les occasions qui s'offrent à moi. Je dois m'améliorer à chaque entraînement. Je dois me concentrer sur les points dont me parlent le coach. Je dois retrouver le rythme après ma blessure qui était longue. Et je dois aussi retrouver de la confiance en moi et en mon jeu.

Le système et l'état d'esprit

Entre nous, c'est plus une question d'état d'esprit. Chacun doit travailler pour l'autre sur le terrain. C'est plus important pour nous que le système. On a des joueurs très forts à chaque poste.

Une revanche contre ?

Depuis les derniers mois de l'année passée, je sens qu'on a un bon état d'esprit tous ensemble. On travaille dur, mais ça rigole aussi. (...) Il y a une bonne ambiance au sein du groupe.

Benjamin Quarez, au Camp des Loges.