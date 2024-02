Monaco - PSG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’AS Monaco reçoit le Paris Saint-Germain, vendredi soir, à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

La semaine étant marquée par quelques rencontres des quarts de finale de Coupe de France, la Ligue 1 française aborde sa 24e journée ce vendredi. En ouverture de cette nouvelle étape de la compétition, le Paris Saint-Germain sera en déplacement au Stade Louis II. Un duel très équilibré entre deux équipes du podium de Ligue 1.

Monaco veut détrôner Brest

En difficulté pour se faire une place sur le podium depuis quelques semaines, l’AS Monaco (41 points) a pu s’accrocher à la troisième place du classement après avoir eu raison du RC Lens (2-3) la précédente journée. L’objectif est de surprendre le Paris Saint-Germain en ouverture de la 24e journée, vendredi, pour prendre provisoirement la deuxième place à Nice (43 points).

Bien qu’ils restent sur deux victoires de rang à l'extérieur, notamment contre l’OGC Nice (2-3) et Lens (2-3), les hommes encadrés par l’entraîneur Adi Hütter peinent à s’imposer à domicile depuis de longues semaines. Le dernier succès au Stade Louis II remonte au 3 décembre contre Montpellier (2-0).

PSG, un duel électrique pour le rebond

Le Paris Saint-Germain (1er, 54 points) est attendu par ses supporters pour montrer un autre visage outre que celui du weekend dernier à Rennes (1-1) où un pénalty (très discuté) a sauvé le club francilien de la défaite. Leader de Ligue 1 avec 11 points sur son dauphin (Brest, 2e, 43 points), le club francilien veut donc se relancer afin de ne plus perdre de points.

Mais le club de la capitale française est face à sa bête noire. Les 7 dernières confrontations entre le PSG et l’AS Monaco en championnat de France ont tourné en faveur des Monégasques, qui s’en sortent avec quatre victoires contre deux pour les hommes de Luis Enrique. Un match nul est à retenir dans ces 7 affrontements. Vainqueur du match aller (5-2), le PSG veut encore clouer le bec à Monaco sur ses propres installations.

Horaire et lieu du match

Monaco – PSG

24e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Louis II

A 21h française

Les compos probables du match Monaco - PSG

Monaco : Kohn – Singo, Maripan, Salisu, Ouattara – Minamino, Fofana, Diop – Golovin – Ben Yedder, Balogun

PSG : Donnarumma – Hakimi, Pereira, Beraldo, Mendes – Vitinha, Ruiz, Kang-in – Dembélé, Mbappé, Kolo Muani

Sur quelle chaîne suivre le match Monaco - PSG

La rencontre entre l’AS Monaco et le PSG sera à suivre ce vendredi 1er mars 2024 à partir de 21 heures sur Amazon Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass My Ligue 1.