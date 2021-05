Monaco-PSG (0-2) : Mauricio Pochettino : « Ça donne de la confiance pour Brest »

Vainqueur de sa première Coupe de France avec le PSG, Mauricio Pochettino se projette déjà sur le final de la Ligue 1.

En tant que joueur du PSG, Mauricio Pochettino s'était incliné en finale de la Coupe de France 2003 face à Auxerre. Mais ce mercredi soir, en tant qu'entraîneur du PSG, il a pu enfin soulever le prestigieux trophée.

L'entraîneur argentin était bien évidemment heureux comme il l'a confié à nos confrères d'Eurosport après la rencontre : « On est très heureux, je suis heureux pour les joueurs, le staff, le club. Pour tout le monde c'est quelque chose de grand ce soir. »

Après deux défaites en Ligue 1 contre Monaco, Pochettino était satisfait d'avoir pris sa revanche : « On a réalisé que quand on est en place c'est différent. Quand on a perdu en Ligue 1, c'était toujours après avoir joué en Ligue des champions. On a vu qu'on était fort dans cette rencontre. L'important en finale c'est de gagner. »

Si le coach du PSG savourait cette victoire, il pense déjà à la dernière journée de Ligue 1 et à la possibilité de réaliser le doublé Coupe-Championnat (le PSG qui se déplace à Brest possède un point de retard sur Lille qui ira à Angers) : « Le collectif a été très bon ce soir, je suis très heureux. L'équipe était solidaire, on comprenait ce qu'il fallait faire ensemble pour l'emporter et battre Monaco. Je suis heureux c'est un nouveau trophée pour nous et ça donne de la confiance pour dimanche, pour jouer contre Brest. »

Par ailleurs, le défenseur du PSG, Alessandro Florenzi, s'est exprimé au micro d'Eurosport 2 : « Une finale ce n'est jamais facile. On a fait un très bon match. Nous avons mérité cette victoire. On est prêt pour dimanche pour essayer de gagner le championnat. On est derrière Lille mais on y croit. Mbappé ? C'est l'un des meilleurs joueurs au monde. J'espère qu'il va rester avec nous encore longtemps. C'est un bonheur de l'avoir. »