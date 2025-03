Monaco-PSG : Les chiffres à connaître

Monaco accueille le PSG ce dimanche en clôture de la 15e journée de Ligue 1. Voici les statistiques à connaître avant cet alléchant duel.

C'est le choc de cette 15e journée de Ligue 1 entre un Monaco qui espère retrouver les sommets après une saison galère et un PSG à la recherche de son neuvième titre national. Les deux équipes s'affrontent à Louis II ce dimanche (21h).

Avant le coup d'envoi, les Monégasques restent sur quatre succès de rang à domicile, leur meilleure série depuis un an et demi - une époque où ils étaient dauphins des Parisiens. Mais en face, Paris a marqué au moins un but lors de ses 26 derniers matches à l'extérieur en championnat, deuxième meilleure série de l'histoire.

Un match qui sera également un duel de buteurs : Wissam Ben Yedder reste sur quatre buts en quatre matches face au club de la capitale ; Kylian Mbappé a inscrit les trois derniers buts parisiens contre le club du Rocher. Enfin, Monaco est l'équipe qui réussit le mieux à Edinson Cavani (9 buts depuis son arrivée en France).

Un match dont l'enjeu sportif sera important pour les deux équipes. Monaco était 14e à l'entame de cette 15e journée et doit enchaîner pour remonter au classement. Côté parisien, Marseille a réduit l'écart à cinq points en dominant Brest (2-1). Il s'agira également de proposer une prestation plus aboutie que celle de mardi à Madrid sur la scène européenne (2-2).