Monaco - Oleg Petrov veut batailler avec le PSG à l'avenir

Le vice-président de l'AS Monaco espère retrouver les hauteurs du classement à l'avenir. Et pourquoi pas aller chercher le PSG tout en haut ?

Malgré un début de saison poussif, l'AS demeure totalement en course pour terminer sur le podium ainsi que pour se qualifier pour une Coupe d'Europe. Après la crise, l'heure est désormais à l'optimisme sur le Rocher, où le club reste sur quatre matches consécutifs sans avoir encaissé le moindre revers en championnat.

Mais si Monaco a récemment repris des couleurs, le bilan du club de la Principauté demeure largement insuffisant. Ambitieux, Oleg Petrov, le vice-président de l’AS Monaco, ayant la volonté de concurrencer le en championnat dans quelques années, comme c'était le cas en 2017, l'année du titre.

"On vise à remporter la à l’avenir"

"Je ne parlerais pas d’objectifs par rapport au PSG. On a conscience de l’ampleur de ce club, de sa capacité financière. On veut faire partie des deux ou trois meilleurs en . Mon but serait d’être le meilleur derrière le PSG. Après, on vise à remporter la à l’avenir. C’est aussi l’objectif du président" , a-t-il précisé, dans un entretien accordé au Figaro. Pour l'heure, Oleg Petrov a conscience que l'ASM a du retard sur le Champion de France, mais pourquoi pas instaurer une lutte à l'avenir.

"Ce serait prétentieux de dire qu’on veut prendre la place du PSG, mais batailler avec lui, le battre de temps en temps, c’est le but. On veut pouvoir batailler pour le titre chaque saison. Et c’est la même chose pour la Ligue des Champions. On ne veut pas juste participer pour engranger les droits TV ou faire de la figuration" , a ainsi ajouté le vice-président de l'AS Monaco. Avant cela, Monaco serait bien inspiré de venir à bout du , ce samedi soir (20h00), au Stade Louis II.