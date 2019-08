Monaco-OL (0-3) - Toutes les réactions en zone mixte

L'OL a parfaitement réussi son entrée en matière en s'imposant facilement à Monaco (3-0), ce vendredi.

Sylvinho (entraîneur de l'OL, Canal +) : "C'était un adversaire difficile, un stade difficile, on savait que toutes les équipes n'étaient pas réglées. Nous progressons. Nous voulions être très compacts au niveau tactique, je suis satisfait. Le football moderne impose d'être aussi compact sur le plan défensif que sur le plan offensif".

Monaco-Lyon (0-3) - Le style Sylvinho, l'arme Dembélé, scénario favorable : ce qu'il faut retenir de la victoire de l'OL à Monaco

Léo Dubois, défenseur de l'OL) : "On a eu la maîtrise du ballon, on est restés bien en place. Il faut s'appuyer sur ce match car on a été sérieux. On travaille notre solidité défensive chaque jour avec le coach. Les ailiers ont bien travaillé aujourd'hui, on était vraiment un bloc. Sur l'expulsion de Fabregas, c'est l'arbitre qui prend sa décision après avoir regardé les images. Je n'ai pas vu, c'était dans mon dos. J'ai juste ressenti une grosse douleur".

L'article continue ci-dessous

Ruben Aguilar (défenseur de , Canal +) : "On a été trop tôt à 10 sur ce match, j’aurais aimé jouer à armes égales dans cette rencontre. On a pris vite un but, mais je pense qu’il y avait mieux à faire étant donné notre début de partie. C’est la première journée, il faudra rebondir à Metz la semaine prochaine".

Lucas Tousart (milieu de l'OL) : "C'est une belle entame de saison. On a été décriés pendant la préparation, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un nouveau coach, avec de nouvelles idées et de nouveaux principes. Ça commence à ressortir sur le terrain, on l'a vu ce soir. On espère tous faire une belle saison. Il ne faut pas oublier qu'on a joué de grands clubs en amical. Là, on est satisfaits de la manière car on a fait les choses ensemble. C'est ce qui nous avait porté préjudice les autres saisons. Sylvinho insiste beaucoup dans la ressortie du ballon. Sa méthode me plaît, ça change, on a beaucoup de travail à faire sur le pressing. On a eu une bonne entente au milieu de terrain. J'ai essayé de me projeter et ça a été positif, j'ai eu la chance de marquer. Ce n'est que le début, la saison est encore longue. C'est juste un bon signal pour nous de gagner ce soir. Pour revenir sur le pressing, il y a plusieurs phases qu'on travaille. On a des tâches très précises sur les six mètres adverses par exemple. Ou, quand on perd le ballon, on a quatre secondes pour presser et le récupérer. Et si on n'y arrive pas, on se remet en bloc".