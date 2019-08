Monaco-Nîmes - La colère de Jardim : "On a fini à 8..."

Leonardo Jardim est revenu sur le match nul concédé contre Nîmes (2-2), ce dimanche.

Leonardo Jardim n'a pas caché sa colère après le match nul frustrant de l'AS contre Nîmes.

Le club de la Principauté avait fait le plus difficile en menant par deux buts d'avance grâce à ses recrues offensives, mais les visiteurs ont trouvé les ressources pour revenir dans le match en le terminant en supériorité numérique après l'expulsion de Jemerson.

Pour Jardim, Monaco n'a pas fini à 10, mais à 8. Le Portugais a fustigé les états de forme inégaux de ses joueurs.

"On a eu la balle de 3-0 avec Gelson. Puis tout a changé avec l'exclusion (de Jemerson). D'ailleurs, on n'a pas fini à 10 mais à 8. Beaucoup de joueurs viennent d'arriver et n'ont pas effectué la présaison. Adrien (Silva) est arrivé hier, Slimani, Ben Yedder en retard, etc. Le club a pris le risque que ça se passe comme ça. On assume", a-t-il expliqué dans des propos repris par L'Equipe.