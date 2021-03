Monaco - Niko Kovac craint un retour express de l'OM

Si l'ASM peut encore viser le titre ou a minima une qualification en C1 l'an prochain, l'entraîneur du club, lui, préfère regarder vers l'arrière.

L’AS Monaco fait partie des sensations de la saison en Ligue 1. Alors qu’elle sortait d’une campagne compliquée, l’équipe princière est parvenue à se mêler à la course du haut de tableau. À 9 journées de la fin de la saison, elle reste même engagée dans la bataille pour le sacre. Inespéré il y a de cela quelques mois...

Tenus en échec sur leur pelouse par le LOSC (0-0), dimanche soir, les joueurs de la Principauté ont manqué l'occasion de combler leur léger retard sur le trio de tête. Ainsi, les hommes de Niko Kovac pointent à quatre longueurs de l'Olympique Lyonnais (3e) et du Paris Saint-Germain (2e). Un match nul plutôt positif pour le technicien.

"Il faut assurer la quatrième place", prévient l'entraîneur de l'ASM

"Mon impression est que Lille était ici pour jouer le nul. Ils ont joué en contre. C'était une partie d'échecs. Les deux équipes ont été à un bon niveau tactique. Cela a été difficile de passer les lignes de Lille. Mais je suis satisfait du niveau de jeu de notre équipe. Maintenant, on sait qu'on peut être compétitif avec les meilleures équipes de Ligue 1. (…) Si on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre. On l'a fait, contrairement à ce qui s'est passé à Strasbourg", a expliqué l'ancien du Bayern Munich.

Si Niko Kovac est donc apparu serein en conférence de presse, l'inquiétude vient surtout de ses rétroviseurs. En effet, l'entraîneur de l'ASM, qui a toujours dit que le club ne visait pas le titre en Ligue 1 cette saison, entend s'accrocher à cette quatrième place et résister à un éventuel retour de l'Olympique de Marseille (5e).

"On regardera le podium plus tard. Marseille est en train de pousser derrière nous. Il faut assurer la quatrième place. Ensuite, on évoquera le podium si on peut", a plaidé le technicien croate en conférence de presse. Même sur une bonne dynamique, l'OM demeure à 11 points de l'ASM. Une avance plutôt confortable pour le club du Rocher. Prochain rendez-vous pour les Rouge et Blanc ? Un déplacement sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne, vendredi soir, en ouverture de la 30ème journée.