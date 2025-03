Monaco - Nice : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Monaco et Nice s’affrontent dans un derby crucial pour l’Europe. Entre ambition et rivalité, ce choc promet une bataille intense au Louis-II.

Le Stade Louis-II est le théâtre d’un derby de la Côte d’Azur décisif ce soir. À égalité de points avant cette 27e journée, l'AS Monaco et l'OGC Nice s’affrontent dans une lutte acharnée pour une qualification directe en Ligue des Champions. Ce choc au sommet entre voisins s'annonce particulièrement intense, opposant une équipe monégasque solide à domicile à des Aiglons souvent performants loin de leurs bases.

La Ligue des Champions comme objectif commun

L'enjeu est colossal pour les deux formations : une place dans le top 3 de la Ligue 1, synonyme de qualification directe pour la lucrative phase de groupes de la C1. Éviter la quatrième place, qui obligerait à passer par des barrages toujours périlleux, est une priorité absolue. Cette situation rappelle d'ailleurs la saison 2016-2017, où les deux rivaux azuréens, également au coude-à-coude, se disputaient déjà les premières loges du championnat. La pression est donc maximale sur les épaules des joueurs, d'autant que la concurrence pour les places européennes reste féroce derrière eux.

L'AS Monaco aborde ce rendez-vous fort de sa dynamique actuelle à domicile. Les hommes d'Adi Hütter visent une cinquième victoire consécutive au Stade Louis-II, une série qu'ils n'ont plus connue depuis 2022, et peuvent compter sur la meilleure attaque du championnat sur leur pelouse en 2025. L'entraîneur autrichien appelle cependant à la méfiance, se souvenant de la défaite de la saison passée : "Tout le monde se souvient aussi que nous avions manqué deux penalties. J'espère que ce ne sera pas la même chose. C'est un nouveau challenge [...] On doit travailler dur et vraiment bien jouer."

Nice en quête d'un nouvel exploit

En face, l'OGC Nice ne se présente pas en victime désignée. Les Aiglons ont pour eux d'avoir remporté leurs deux dernières confrontations en Principauté et restent sur deux succès probants hors de leurs bases (3-1 au Havre et à Saint-Étienne). Même s'ils ont glissé à la quatrième place juste avant la trêve internationale après un nul frustrant contre Auxerre (1-1), les joueurs de Franck Haise sont déterminés à inverser la tendance. L'entraîneur niçois a clairement affiché ses ambitions : "J'ai une envie : revivre l'Europe avec Nice."

Sur le plan des effectifs, Monaco profite du retour de plusieurs éléments clés, ce qui, selon les mots de Denis Zakaria, "tire la concurrence vers le haut". L'animation offensive, avec des joueurs comme Minamino ou le duo Embolo/Balogun, sera déterminante. Côté niçois, la rigueur défensive incarnée par Dante et la capacité à exploiter les transitions rapides avec des joueurs comme Boga ou Guessand seront les atouts majeurs. Tactiquement, l'opposition entre le probable 4-4-2 monégasque et le 3-4-3 niçois promet une bataille engagée pour la maîtrise du jeu, où la fraîcheur physique pourrait également peser lourd.

📅 Horaire et lieu du match 🏆 Compétition 27e journée de Ligue 1 📍 Lieu Stade Louis II, Monte Carlo 🕰️ Heure 21h05, heure française ⚽ Match Monaco - Nice

Les compos probables du match Monaco - Nice

Monaco : Kohn ; Singo, Vanderson, Kehrer, Henrique ; Zakaria, Al-Musrati, Minamino, Akliouche ; Embolo, Biereth.

Nice : Bulka : Bombito, Youssouf, Dante ; Rosario, Santamaria, Clauss, Abdi; Guessand, Boga, Cho.

📺 Diffusion TV et Streaming Le match entre Monaco et Nice, prévu ce samedi 29 mars à 21h05, sera diffusé sur différentes plateformes et chaînes de télévision. 📍 Région 📺 Chaîne / Plateforme 🇫🇷 France DAZN (Application officielle)

MyCanal

Prime Video 🇧🇪 Belgique DAZN 🇩🇪 Allemagne DAZN 🌍 Afrique TV5 Monde Afrique 🇵🇱 Pologne Eleven Sports 3 🌍 MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) BeIN Sports MENA 4 📡 Streaming : Vous pouvez également suivre le match en streaming sur l’application officielle DAZN ou via ses partenaires MyCanal et Prime Video. 🌐 Si vous vous trouvez dans une région où la diffusion n'est pas disponible, pensez à utiliser un VPN pour accéder aux plateformes de diffusion.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

