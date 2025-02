Monaco - Nantes : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Monaco en quête de rachat contre Nantes après sa défaite en Ligue des champions. Un duel crucial pour l'Europe en Ligue 1 ce samedi !

Monaco, en difficulté depuis le début de l’année, accueille Nantes ce samedi au Stade Louis II avec l’obligation de se relancer après une série noire marquée par une défaite en Ligue des champions contre Benfica.

Monaco dans la tourmente

Les hommes d’Adi Hutter traversent une période délicate. La défaite 1-0 à domicile face à Benfica mercredi a non seulement compromis leur avenir européen, mais elle a également souligné les failles récurrentes d’une équipe en perte de vitesse. Depuis janvier, Monaco a enregistré six défaites en dix matchs, et leur chute en Ligue 1 est préoccupante : trois revers en six rencontres les ont éloignés des places qualificatives directes pour la Ligue des champions, une première depuis août.

Offensivement, l’équipe reste prolifique, mais sa défense est en grande difficulté. Avec 12 buts encaissés en 2025, Monaco affiche l’une des pires performances défensives de l’élite française, juste derrière Reims. Au Stade Louis II, les spectateurs assistent à des rencontres spectaculaires : les trois derniers matchs se sont soldés par des scores où chaque équipe a marqué au moins deux buts. Un quatrième match consécutif de ce genre serait une première en Ligue 1 depuis plus de 40 ans.

Nantes en quête d’un exploit

Nantes se rend en Principauté avec l’ambition de surprendre, mais la tâche s’annonce ardue. Battus 2-0 par Brest la semaine dernière, les Canaris sont en difficulté. Avec seulement 21 points en 21 journées, ils flirtent dangereusement avec la zone de relégation, rappelant les saisons 2006-2007 (relégation) et 2020-2021 (maintien in extremis via les barrages). L’historique contre Monaco n’est pas rassurant : les Nantais n’ont plus battu l’ASM en Ligue 1 depuis 13 rencontres.

Pour Antoine Kombouaré, ce déplacement marque le début d’une série périlleuse avec Lens et Marseille comme prochains adversaires. Pourtant, Nantes semble plus à l’aise à l’extérieur cette saison, ayant récolté 11 de ses 21 points hors de ses bases. Une victoire en Principauté, couplée à des résultats favorables, pourrait non seulement relancer les Canaris, mais aussi les propulser jusqu’à la 11e place, insufflant un vent d’espoir dans leur lutte pour le maintien.

Horaire et lieu du match

Samedi 15 février 2025

22e journée de Ligue 1

A 19h, heure française

Stade Louis II (Monte Carlo)

AS Monaco - Nantes

Les compos probables de Monaco - Nantes :

Monaco : Majecki; Vanderson, Kehrer, Salisu, Mawissa; Minamino, Camara, Zakaria, Golovin; Ilenikhena, Biereth.

Nantes : Lopes; Coco, Castelletto, Pallois, Cozza; Douglas Augusto, Pedro Chirivella, Lepenant; Abline, Mohamed, Simon.

Sur quelle chaine suivre le match Monaco - Nantes :

La rencontre entre Monaco et Nantes sera à suivre ce samedi 15 février 2025 à partir de 19h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.