Monaco-Lyon (2-3) : les chiffres à retenir

Avec notre partenaire Opta Sports, voici les principales stats à retenir après la rencontre ASM-OL (2-3).

Avec notre partenaire Opta Sports, focus sur les principaux chiffres à retenir :

Au terme d'un match riche en buts et en rebondissements, l'Olympique Lyonnais est allé s'imposer en Principauté (2-3) , dimanche soir, grâce notamment à un but tardif de Rayan Cherki. Grâce à ce succès capital, les Lyonnais reviennent à un point de l'AS Monaco au classement à trois journées de la fin du championnat. Pression.

o Monaco a perdu ses 2 matches contre Lyon (1-4 à l’aller et 2-3 au retour) lors d’un même exercice de Ligue 1 pour la première fois depuis 2007/08. Il s’agissait d’ailleurs de la dernière saison lors de laquelle l’ASM avait encaissé au moins 3 buts lors de chacune de ses 2 confrontations face à l’OL (1-3 puis 0-3).

o Monaco ne s’était plus incliné à domicile en Ligue 1 après avoir ouvert le score depuis le 15 septembre 2019 face à Marseille (3-4).

o Lyon est invaincu lors de ses 16 derniers déplacements en Ligue 1 (10 victoires, 6 nuls), la meilleure série en cours dans l’élite et sa plus longue série d’invincibilité hors de ses bases depuis mars 2005-avril 2006 (21). L’OL a trouvé les filets adverses lors de chacun de ses 17 derniers déplacements (34 buts), meilleure série en cours et meilleure série de son histoire.

o Lyon a pris 10 points en 6 rencontres face au Top 3 cette saison (3 victoires, 1 nul, 2 défaites), plus que toute autre équipe.

o Lyon a gagné 16 points après avoir concédé l’ouverture du score en Ligue 1 cette saison (3 succès, 7 nuls, 4 défaites) – seul Rennes fait mieux sur la période (19 pts).

o L’égalisation de Memphis Depay a mis fin à une invincibilité de 866 minutes sans encaisser le moindre but pour Monaco toutes compétitions confondues – qui durait depuis la réalisation de Frédéric Guilbert avec Strasbourg le 3 mars dernier en Ligue 1.

o Lyon a récolté 10 cartons rouges en Ligue 1 cette saison – plus que toute autre équipe en 2020/21 et son pire total sur un même exercice dans son histoire dans l’élite.

L'article continue ci-dessous

o Wissam Ben Yedder a inscrit son 100e but en Ligue 1 – c’est le 10e joueur à atteindre cette barre au 21e siècle et le 3e évoluant actuellement dans l’élite après Kylian Mbappé (105) et Jimmy Briand (100). Avec 19 buts, l’attaquant de Monaco a également signé sa meilleure marque sur une saison dans sa carrière dans les 5 grands championnats.

o L’attaquant de Lyon Memphis Depay a trouvé le fond des filets sur son 100e tir en Ligue 1 cette saison (101 désormais). Il a inscrit au moins 10 buts et réalisé 10 passes décisives sur une même saison dans l’élite (19 buts, 10 assists) pour la 3e fois depuis son arrivée en 2016/17 (après 2017/18 et 2018/19), aucun autre joueur ne l’a réussi à plus d’une reprise sur la période.

o Rayan Cherki (17 ans et 258 jours) est devenu le 2e plus jeune joueur à trouver le fond des filets dans l’histoire de Lyon en Ligue 1 derrière Bernard Lacombe (17 ans et 114 jours) en décembre 1969 contre le Red Star FC.