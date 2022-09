Monaco - Lyon (2-1), Monaco frappe un gros coup

Après avoir déjà ramené un point de Paris, l’ASM a réussi le pari de se défaire de Lyon à domicile (2-1).

Souvent en difficulté face aux équipes de seconde moitié de tableau, Monaco se montre pour l’instant irréprochable avec les gros bras du championnat. Ce dimanche, l’équipe de Philippe Clément a réussi le pari de se défaire de Lyon (2-1). Et ce fut un succès assez logique.

Bien que privé de Wissam Ben Yedder, laissé une nouvelle fois sur le banc, l’équipe princière a livré une prestation très séduisante. Elle s’est d’abord attelée à bien défendre, avant de faire mal devant et valider sa victoire.

En première période, les débats étaient équilibrés mais c’est l’OL qui s’est créé les meilleures opportunités. Alexandre Lacazette (21e), puis Tete (31e) ont manqué d’ouvrir le score en faveur de leur équipe. Par l’intermédiaire d’Aleksandr Golovin, l’ASM s’est aussi montré dangereux et il a fallu toute la vigilance d’Anthony Lopes pour empêcher les visiteurs d’ouvrir le score.

L’AS Monaco clinique sur les coups de pieds arrêtés

Après la reprise, Lyon a encore eu l’occasion de prendre l’avantage mais Lacazette a buté sur Nubel (54e). Beaucoup de vendanges côté rhodanien (19 tirs en tout dans cette partie) que l’équipe de Peter Bosz a fini par regretter.

A la 55e, Benoit Badiashile ouvrait le score en faveur de l’ASM en reprenant d’une tête décroisée un corner Caio Henrique. Henrique qu’on retrouvait ensuite huit minutes plus tard pour un nouveau centre sur coup de pied arrêté, et cette fois c’est Maripan qui a profité de son caviar afin de doubler la mise. « On les savait dangereux sur coups de pied arrêtés, regrettait Alexandre Lacazette au coup de sifflet final. On manque de taille dans ce domaine. On fait des erreurs qu’on peut éviter. On les savait fatiguer. On avait un jour en plus pour se préparer. On aurait pu mieux faire. »

Lyon a poussé vers la fin

Complètement sonné, Lyon a dû attendre l’entrée en jeu de Rayan Cherki pour pouvoir se réveiller. Avec la fougue de leur jeune attaquant, les Gones ont mieux terminé le match. Un sursaut qu’ils ne sont toutefois pas parvenus à concrétiser. Ou alors uniquement pour réduire le score par l’intermédiaire de Karl-Toko Ekambi.

Les opportunités étaient cela étant là pour arracher le nul in-extremis. Dans les dernières minutes, Moussa Dembélé (89e) et Lacazette (41e) ont loupé la balle de 2-2. Rageant, mais c’est peut-être parce que les Rhodaniens ne méritaient pas de repartir avec un point.