Monaco - Le PSG a trois principaux outsiders selon Niko Kovac

L'entraîneur de l'ASM estime que trois clubs ont les arguments pour poser des problèmes au PSG dans sa quête du titre de Champion de France.

Après avoir battu le (3-2) et le Nîmes Olympique (3-0), l'AS s'est inclinée à deux reprises en . D'abord, face au LOSC (2-1) puis sur la pelouse de l'OM (2-1). Les Monégasques ont ainsi chutté à la sixième place du classement et pointent désormais à six points du leader lillois.



Parfaitement placés dans les hauteurs du classement, les hommes de Niko Kovac réalisent un début de saison globalement convaincant, eux qui ne disputent pas la moindre compétition européenne cette saison. Alors que des observateurs ont un temps évoqué d'éventuelles chances d'être sacré Champion en fin de saison, Niko Kovac s'est empressé d'éteindre cet emballement. Selon lui, d'autres équipes sont mieux armées que le club du Rocher pour poser des problèmes au PSG.

Pour Niko Kovac, trois clubs peuvent embêter le PSG

" est évidemment une équipe qui va poser des problèmes au Paris Saint-Germain pour le titre. Ils ont de très bons joueurs, un coach très expérimenté, et le club vient d’atteindre les demi-finales de la dernière Ligue des Champions", a d'abord expliqué l'ancien entraîneur du Bayern, mardi, en conférence de presse.



" est également une équipe très bien structurée avec un bon coach, donc ils seront là. Et Marseille évidemment. Marseille est un grand club, qui a une bonne expérience européenne. Je pense que ces trois équipes vont disputer le titre au PSG", a ensuite ajouté Niko Kovac, refusant de placer l'ASM parmi les outsiders.

Une chose est sûre, en poursuivant son développement loin de la pression, Monaco peut nourrir des ambitions cette saison, dont celle de retrouver la Ligue des Champions. Pour cela, il faudra prendre les matches les uns après les autres. Et cela commence dès ce mercredi, avec la réception du (21h00).