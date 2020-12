Monaco, Kovac vise la victoire face à l'OM

Le coach de l'ASM, Niko Kovac, s'est exprimé en conférence de presse et veut la victoire face à Marseille.

Alors que son équipe se déplace ce samedi à Marseille, Niko Kovac, l'entraîneur de l'AS , n'a pas dissimulé son ambition.

Le coach du connaît pourtant bien la valeur de son adversaire, aussi efficace en que maladroit en C1 : "C'est une équipe qui a d'énormes qualités. Elle défend et attaque bien. Elle a de très bons attaquants. Mais je vais être honnête : on va à Marseille pour gagner. Je ne vais pas dire qu'on y va pour faire match nul. Notre but est de gagner. Mais c'est une bonne équipe. D'accord, ils ont joué hier (mercredi), mais ils savent enchaîner les matches, ils ont beaucoup d'internationaux dans leur effectif. On espère montrer à l'extérieur le visage qu'on affiche en général à domicile", a-t-il confié en conférence de presse, dans des propos relayés par L'Equipe.

Kovac n'est pas convaincu que le lauréat de ce duel sera en bonne position pour la course au titre : "(Grand rire) Même si l'équipe a changé par rapport aux dernières saisons, on ne peut pas passer de la 17e place, à la 9e puis être champion, même si, bien sûr, je signerais tout de suite pour ça... On veut être compétitifs. En tant qu'entraîneur, je vois les progrès qu'on a faits depuis mes débuts ici. On a connu des hauts et des bas, mais plus de hauts que de bas. Marseille est tout en haut. On veut être avec eux."

Face à l'OM, l'ASM aura besoin d'un Wissam Ben Yedder en pleine forme, malheureusement, ce ne sera probablement pas le cas, comme l'a confié le coach asémiste devant les médias.

L'article continue ci-dessous

"Un joueur qui sort du Covid, vous ne pouvez pas le faire revenir et le lancer tout de suite sur 90 minutes. On doit y aller pas à pas. Si on le pousse trop, ce sera contre-productif, il pourrait se blesser. Il est très important pour nous. Mon but est de lui donner le maximum de minutes, mais de le préserver de blessures potentielles", a-t-il dévoilé.

"L'attaquant monégasque ne sera pas le seul à souffrir physiquement, alors que l'OM a joué et perdu face à en Ligue des Champions mercredi soir :

Effectivement, notre adversaire jouera de nouveau trois jours après une rencontre européenne. Vous pouvez dire qu'on est frais parce qu'on a n'a pas joué, mais ce match, comme celui de , sera à l'extérieur... Marseille est l'une des meilleures équipes de Ligue 1 et je ne doute pas qu'ils auront des joueurs qui seront frais", considère Kovac.