Monaco - Kovac : "Rêvons !"

L'entraîneur monégasque se prend à rêver de voir son équipe réaliser quelque chose de grand dans cette fin de championnat.

Monado se prend à y croire. Vainqueurs au forceps à Angers grâce à un but tardif de Wissam Ben Yedder, les Monégasques ont provisoirement pris la deuxième place de Ligue 1, en attendant le résultat du choc entre Lyon et Lille.

Surtout, les joueurs du Rocher n'ont qu'un petit point de retard sur le PSG, leader provisoire, et commencent à rêver en un improbable titre de champions de France, eux qui ont longtemps été quatrièmes, derrière le trio de tête.

"La Ligue 1, c'est dur. Il y a beaucoup de bonnes équipes et Angers est une très bonne équipe. Ce match a été difficile, je m'y attendais, a réagi Niko Kovac après la victoire de ses hommes. C'est le type de match qu'il faut gagner. Si on les gagne, on peut atteindre de belles choses.

"Le titre ? C'est trop tôt, il reste quatre matches et notre programme n'est pas si facile. Et on attend le tirage au sort pour les demi-finales de Coupe de France (Monaco se déplacera à Rumilly Vallières, ndlr).

"On avance pas à pas, match après match. Si on peut les gagner tous, peut-être qu'on aura quelque chose de beau au bout, poursuit le technicien croate. J'ai le sentiment que les joueurs y croient. Je ne veux pas les empêcher de rêver.

"On peut arriver troisièmes, deuxièmes, peut-être plus. Tout est ouvert, il faut qu'ils en profitent. Personne n'attendait Monaco à cette place. C'est grâce au travail des joueurs sur le terrain. Alors, rêvons !"

Une nouvelle fois, l'ancien coach du Bayern avait choisi de laisser Wissam Ben Yedder sur le banc, avant de devoir rapidement le lancer suite à la blessure de Jovetic. "Nous sommes une équipe forte, c'est l'aspect le plus important, tout le monde peut aider. Je ne parle pas de remplaçants mais de finisseurs", a-t-il assuré, interrogé sur l'énième belle entrée de l'attaquant de l'équipe de France.

"Et nous avons les meilleurs finisseurs du Championnat. Wissam sait que s'il ne commence pas le match, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas marquer par la suite."

La suite justement, ce sera un gros morceau la semaine prochaine avec la réception de Lyon, pour le choc de la 35e journée de Ligue 1.