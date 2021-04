Monaco, Jovetic : "Mon futur ? Je veux simplement finir la saison en marquant des buts et atteindre la Ligue des Champions"

L'attaquant de l'AS Monaco est heureux de redevenir sur le devant de la scène mais ne sait pas de quoi son avenir sera fait.

Auteur de l'ouverture du score de l'AS Monaco face à Dijon ce dimanche, Stevan Jovetic retrouve petit à petit son meilleur niveau. Après avoir eu un faible temps de jeu lors de la première partie de saison, l'attaquant de l'AS Monaco joue davantage, encore plus depuis le mois de février, et a eu un impact sur la fabuleuse série du club de la principauté en Ligue 1 en 2021. L'ASM est désormais troisième du championnat et le Monténégrin a joué un rôle dans cette remontée au classement.

Ces dernières semaines, Stevan Jovetic a même parfois été titularisé par Niko Kovac, au détriment de Wissam Ben Yedder, comme ce fut le cas face à Dijon ce dimanche. En fin de contrat en juin prochain, l'attaquant de 31 ans qui a souvent été freiné par les blessures ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Pourtant, Steven Jovetic se donne à 100% et espère aider l'AS Monaco à se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine, même s'il ne sera peut-être plus là.

"Je jouerais de la même façon si je n’étais pas en fin de contrat en juin. Je suis bien physiquement. Mais je ne pense pas au futur. Je veux simplement finir la saison en marquant des buts et atteindre la Ligue des Champions. La qualification en C1 est l'objectif ? Oui, notre objectif est la Ligue des Champions. Mais ce n’est pas facile car trois autres équipes sont très fortes. J’espère que l’on finira dans les trois. Nous avons beaucoup d’expérience et on veut arriver en Ligue des Champions", a analysé l'attaquant de l'ASM dans une interview accordée au site officiel du club.

"Cette victoire est un bon signal envoyé"

"Je me sens bien et il est important de gagner tous les matchs. Je suis concentré et lorsque je suis sur le terrain, je veux bien jouer et marquer. Je suis très bien avec Monaco et le Monténégro. J’inscris beaucoup de buts. Je joue plus souvent et il est donc plus facile d’être dans la continuité. Cela fait quatre matchs sans concéder de buts. La défense fait du très bon travail aussi. Il faut continuer ainsi et prendre match après match. On verra ensuite, à quelle place on sera le 23 mai", a ajouté Stevan Jovetic.

L'avant-centre de 31 ans a admis qu'il aurait aimé tirer le second penalty de l'ASM et a expliqué les difficultés rencontrées par son équipe face à Dijon lors de la première période : "Wissam reste notre premier tireur. Il a tiré le premier et l’a raté. Je voulais le tirer, c’est vrai, mais il m’a dit qu’il était important pour lui de le tirer et de marquer. On a joué ensemble avec Séville puis quelques matchs à Monaco, on se connaît bien. Ma position en attaque ? En 2e mi-temps, j’évoluais à gauche. C’est le travail de l’entraîneur décider où il souhaite me faire évoluer, mais je me sens bien partout".

"Ce type de match est très difficile car tout le monde s’attend à ce que tu gagnes. Dijon défendait très bas et laissait peu d’espaces. En première période, nous nous sommes créés trois ou quatre occasions. La clé dans un match est de marquer dans les 10-15 premières minutes, car plus le temps passe et l’équipe adverse est de mieux en mieux. Nous sommes restés calmes, comme cela a été le cas lors de la rencontre contre Metz. L’équipe envoie un bon signal avec cette victoire", a conclu Stevan Jovetic.