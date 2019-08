Monaco - Jardim : "Ben Yedder va offrir des solutions à l'équipe"

Défait par Lyon à domicile, Monaco va tenter de lancer sa saison ce samedi sur la pelouse du promu Metz (20h) avec sa nouvelle recrue offensive.

Battu d'entrée par (0-3), va tenter de se redresser sur la pelouse de Metz ce samedi (20h). Leonardo Jardim pourra compter sur deux renforts de poids : Radamel Falcao, suspendu face aux Lyonnais et de retour dans le groupe, et Wissam Ben Yedder, arrivé en provenance de Séville pour 40 millions d'euros.

Le technicien portugais a toutefois précisé que l'ancien toulousain n'était pas prêt à disputer l'intégralité d'une rencontre. "Aujourd’hui on a plus de solutions offensives. Ben Yedder, Onyekuru, Balde… Ils n’ont pas tous eu la même préparation. Il y’a encore des efforts à faire pour être à 100%", a-t-il précisé, avant de rentrer plus en détail sur la situation de l'ancien sévillan.

"Il a joué 20 minutes avec Séville en pré-saison. Il a maintenant besoin de jouer plus. Il a le bon état d’esprit et la motivation. Je l’attends au top de sa forme après la trêve internationale. Son profil va offrir des solutions à l’équipe : notamment plus de présence devant la surface. On a besoin de joueurs qui déstabilisent l’adversaire dans les 30 derniers mètres."

D'un point de vue tactique, Jardim envisage un potentiel duo avec Radamel Falcao si ce dernier venait à rester. "Ben Yedder est un joueur important qui a marqué beaucoup de buts ces dernières années. On peut l’associer à un deuxième attaquant. Ils sont compatibles avec Falcao pour jouer ensemble sur le front de l’attaque."

"Falcao a très bien travaillé cette semaine avec une bonne attitude et beaucoup d’envie. Ça fait 3 semaines qu’il est avec nous et il a déjà une bonne condition, bien sûr je compte sur lui", a-t-il enfin affirmé à propos de l'attaquant colombien.