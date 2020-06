Monaco, Gelson Martins : "Je ne comprends pas..."

L'attaquant de Monaco ne comprend pas que sa suspension soit prolongée jusqu'au mois de novembre. Il réagit ce mercredi dans les colonnes de L'Equipe.

Le 1er février dernier, lors du match Nîmes- (3-1), Gelson Martins était pris d'un coup de sang et poussait l'arbitre M. Lesage. Un geste d'humeur qui lui a valu d'être lourdement sanctionné. D'abord suspendu pour six mois, jusqu'à début août, l'attaquant monégasque a ensuite vu sa sanction être prolongée jusqu'au mois de novembre en raison de l'arrêt des compétitions ces dernières semaines. Une décision qu'il conteste.

"Je comprends parfaitement que ce que j'ai fait n'est pas quelque chose de correct. On ne doit pas le faire. Je suis père de famille et j'ai honte à l'idée que mes enfants puissent tomber sur les images. J'ai été puni pour ça, assez lourdement. J'ai accepté cette sanction. (...) Voir qu'on pourrait rallonger ma suspension, ç'a été comme prendre un coup de couteau dans la poitrine", explique l'intéressé ce mercredi dans le quotidien L'Equipe.

Un recours devant le CNOSF

Gelson Martins et l'ASM ont déposé un recours auprès du Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Il ajoute : "Je me suis excusé pour ce que j'ai fait, auprès de l'arbitre, auprès de tout le monde. J'ai été sanctionné, je l'ai accepté et j'ai payé pour ça. C'a été difficile, je suis resté un certain temps sans jouer. Je suis triste, mais j'ai aussi appris de la sanction que j'ai eue. Je peux dire que tout cela ne se reproduira pas."

"Je pense que six mois, c'était beaucoup. Mais j'ai compris et je l'ai accepté. Je savais que je resterais plusieurs mois sans jouer. Mais six mois, je me disais que c'était bien suffisant. Après, en revanche, je n'ai pas compris que la sanction soit changée. Passer de six mois à presque dix... (...) C'a été un choc. Je n'attendais qu'une chose, c'était le début de saison pour enfin retrouver la compétition. Je ne m'y attendais pas du tout."

L'international portugais ne perd pas espoir et conclut à propos de sa suspension : "Le championnat s'est arrêté, mais je n'y suis pour rien. Je ne comprends toujours pas. (...) Je me sens comme si on m'avait coupé les ailes. Je sais que ce que j'ai fait n'est pas correct, mais je pense que j'ai appris de mon erreur et que j'en ai déjà payé le prix."