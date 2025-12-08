Monaco - Galatasaray : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est un match qui sent la poudre et le danger. Ce mardi soir au Stade Louis-II, l'AS Monaco joue sa survie en Ligue des Champions face à un Galatasaray ambitieux. Mais le combat s'annonce déséquilibré : avec une défense fébrile et toujours privée d'Eric Dier, l'équipe de la Principauté doit affronter l'une des attaques les plus redoutables d'Europe, menée par un Victor Osimhen inarrêtable.

Le duel impossible : Osimhen contre une défense fantôme

Les chiffres font peur. Deuxième meilleur buteur de la compétition avec 6 réalisations, auteur d'une bicyclette décisive ce week-end, Victor Osimhen marche sur l'eau. Face à lui, Sébastien Pocognoli devra bricoler une charnière inédite et inexpérimentée. Comment arrêter le buteur nigérian avec une arrière-garde décimée ? C'est l'équation impossible que devra résoudre l'entraîneur belge pour éviter le naufrage.

Galatasaray, l'ambition à 175 millions d'euros

Le club turc ne cache pas ses ambitions. Avec un mercato estival pharaonique à 175 millions d'euros (Osimhen, Sané, Gündoğan...), Galatasaray s'est bâti une équipe pour briller sur la scène continentale. Malgré un faux pas récent contre l'Union Saint-Gilloise, les Stambouliotes arrivent sur le Rocher avec la ferme intention de valider leur ticket pour la suite et de prouver que leur projet XXL est crédible.

L'urgence absolue pour Monaco

Pour Monaco, 23ème et à la limite de la zone rouge, la défaite est interdite. Après le nul frustrant à Pafos, tout autre résultat qu'une victoire compromettrait grandement les chances de qualification. Dans ce contexte d'urgence absolue, les Monégasques devront se surpasser et espérer que leur attaque, emmenée par Akliouche et Minamino, puisse répondre au défi imposé par la puissance de feu turque.

Sur quelle chaine suivre le match Monaco - Galatasaray ?

La rencontre entre l'AS Monaco et le Galatasaray se tiendra ce mardi soir 9 décembre à partir de 21h et sera diffusée sur la chaine Canal+ Sport, et poursuivre le match en streaming ça sera sur l'application MyCanal.

Horaire et lieu du match Monaco - Galatasaray

Ligue des Champions - Ligue des Champions Stade Louis II, Monaco

La rencontre entre l'AS Monaco et le Galatasaray se tiendra ce mardi soir 9 décembre à partir de 21h, heure française, au Stade Louis II.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Monaco

Monaco devra encore faire sans Eric Dier, victime d’une gêne au mollet et forfait pour le déplacement face à Galatasaray. Absents en championnat, Thilo Kehrer et Christian Mawissa devraient, eux, faire leur retour dans le onze monégasque. Deux cadres, Aleksandr Golovin et Mohammed Salisu, devront aussi se méfier : un avertissement supplémentaire les priverait du match suivant en Europe.

Sur le plan offensif, l’ASM arrive toutefois avec des certitudes. Takumi Minamino reste en forme, fort de deux buts lors de ses trois dernières sorties, tandis que Folarin Balogun a retrouvé le chemin des filets en inscrivant son deuxième but dans la compétition.

Pocognoli devrait reconduire son trio offensif du moment, misant sur la capacité de Minamino et Balogun à peser dans une rencontre où chaque détail comptera.

Infos sur l'équipe de Galatasaray

Galatasaray arrive affaibli en Principauté. Enes Buyuk devrait manquer la rencontre en raison d’une douleur à l’épaule, tandis qu’Ismail Jakobs et Wilfried Singo restent incertains, touchés respectivement au mollet et aux ischio-jambiers. Kaan Ayhan pourrait également déclarer forfait, gêné à l’aine.

L’effectif d’Okan Buruk sera aussi amputé de trois suspendus : Arda Unyay, Eren Elmali et Metehan Baltaci, tous sanctionnés pour cette cinquième journée européenne. Malgré ces absences importantes, le club stambouliote peut compter sur un Victor Osimhen en très grande forme : six buts sur ses trois derniers matchs de Ligue des champions, dont un triplé à l’extérieur. L’attaquant nigérian sera encore la principale menace offensive face à Monaco.

La forme des deux équipes

