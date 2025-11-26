L’AS Monaco affrontait Pafos, mercredi, à l’occasion de la cinquième journée de Ligue des Champions. Un match compliqué pour les Monégasques qui n’ont pas réussi à s’extirper du piège chypriote et se contentent d’un seul point.
Monaco accroché par Pafos sur le fil (2-2)
- AFP
Monaco prend les devants, Pafos se saborde
Si Monaco était largement favori sur le papier, la réalité du match était toute autre. Pafos a donné du fil à retordre aux Monégasques devant son public de l’Alphamega Stadium. C’est pourtant l’ASM qui lançait les hostilités avec une double occasion de Maghnes Akliouche qui butait sur Michael (2e). Takumi Minamino, lui, avait plus de réussite et parvenait à ajuster le gardien chypriote sur une frappe croisée consécutive à une passe d’Akliouche (0-1, 6e). Pafos rétorquait dans la foulée avec une tentative d’Anderson qui était repoussé par la barre transversale de Lukas Hradecky (7e).
Les locaux insistaient et finissaient par égaliser sur une tête de David Luiz qui surprenait le portier monégasque suite à un corner tiré par Orsic (1-1, 18e). Mais Monaco ne laissait guère place au doute et Folarin Balogun profitait juste après d’une mauvaise relance de Michael pour redonner l’avantage aux siens (1-2, 25e). Une avance que les hommes de Sébastien Pocognoli conservaient jusqu’à la pause malgré les menaces persistantes des Chypriotes.
- Getty Images
Monaco lève le pied, Pafos remet les pendules à l’heure
Dès le retour des vestiaires, Folarin Balogun profitait déjà d’une combinaison avec Minamino pour alerter Michael qui repoussait le danger (49e). Hradecky répondait de l’autre côté en repoussant aussi une frappe à bout portant d’Anderson (54e). Ce second acte verra les deux équipes se rendre coup pour coup mais le réalisme mettait du temps à venir des deux côtés. Les duels devenaient âpres dans un match dont l’intensité montait au fil des minutes. Pafos assiégeait la surface monégasque dans les dernières minutes et finissait par trouver la faille.
C’est Sunjic qui s’élançait plus haut que tout le monde pour propulser le ballon au fond des filets de la tête sur un nouveau centre d’Orsic (2-2, 88e). L’AS Monaco (22e, 6 pts) marque à nouveau le coche et voit sa qualification sérieusement menacée. De l’autre côté, c’est un bon point à prendre pour Pafos (23e, 6 pts) qui réalise un nouvel exploit en Ligue des Champions.