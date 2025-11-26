Monaco accroché par Pafos sur le fil (2-2)

Si Monaco était largement favori sur le papier, la réalité du match était toute autre. Pafos a donné du fil à retordre aux Monégasques devant son public de l’Alphamega Stadium. C’est pourtant l’ASM qui lançait les hostilités avec une double occasion de Maghnes Akliouche qui butait sur Michael (2e). Takumi Minamino, lui, avait plus de réussite et parvenait à ajuster le gardien chypriote sur une frappe croisée consécutive à une passe d’Akliouche (0-1, 6e). Pafos rétorquait dans la foulée avec une tentative d’Anderson qui était repoussé par la barre transversale de Lukas Hradecky (7e).

Les locaux insistaient et finissaient par égaliser sur une tête de David Luiz qui surprenait le portier monégasque suite à un corner tiré par Orsic (1-1, 18e). Mais Monaco ne laissait guère place au doute et Folarin Balogun profitait juste après d’une mauvaise relance de Michael pour redonner l’avantage aux siens (1-2, 25e). Une avance que les hommes de Sébastien Pocognoli conservaient jusqu’à la pause malgré les menaces persistantes des Chypriotes.