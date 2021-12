Monaco et Montpellier continuent leur remontée au classement de la Ligue 1. Déjà vainqueurs en milieu de semaine, les deux équipes sudistes ont confirmé ce dimanche à domicile et leurs victoires respectives leur permettent de faire de jolis bonds au classement. Nantes s’est aussi offert un important succès, tandis qu’Angers est allé à l’emporter à Reims.

La balade monégasque

Après plusieurs matches nuls consécutifs, l’ASM a donc retrouvé sa vitesse de croisière. Ce dimanche, la formation princière n’a eu aucun mal à se défaire de la lanterne rouge messine. Le succès a été glané par quatre buts d’écart (4-0). Diop, Volland, Martins et Ben Yedder ont été les réalisateurs de la bande à Kovac. En l’emportant, celle-ci se hisse au 6e rang du tableau général, à trois points seulement du podium.

Montpellier, pour sa part, n’est pas encore aussi bien placé, mais les Pailladins ne devraient pas tarder à être mêlés à la course à l’Euro s’ils continuent sur leur lancée actuelle. Opposés au promu clermontois, ils ont gagné sur la plus courte des marges (1-0). Et ça suffit à leur bonheur. L’unique buteur de ce match a été Elye Wahi.

Nantes se remet à l’endroit

Vainqueur de Lyon mercredi dernier, Reims avait pour ambition de confirmer lors de la réception d’Angers. Mais, les Champenois ont été plombés par Valon Berisha, qui les a laissés à dix dès la première période. Avec un homme en moins, il était difficile d’assurer un résultat positif. Le SCO en a profité pour obtenir le plein de points (2-1). Le Marocain Sofiane Boufal s’est montré doublement décisif, avec un but et un assist.

Pour finir, Nantes est sorti victorieux de son court déplacement à Lorient (1-0). Wylan Cyprien a délivré les Canaris à sept minutes du terme. L’équipe d’Antoine Kombouaré savoure ainsi sa première victoire depuis cinq matches. Elle prend aussi ses distances avec la zone rouge, dont Lorient, lui, se rapproche dangereusement.

A noter que cette journée de dimanche avait commencé par un succès tonitruant de Rennes sur le terrain de l'ASSE (5-0). Les Rouges et Noir accèdent à la faveur de cette victoire à la 2e place du classement.