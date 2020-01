Monaco - Entre Moreno et Jardim, Bakayoko semble avoir une préférence...

Le milieu de terrain de l'AS Monaco a comparé les méthodes de Leonardo Jardim et Roberto Moreno. Non sans laisser apparaître une légère préférence...

Sur un plan personnel, Tiémoué Bakayoko semble de retour à son meilleur niveau ces dernières semaines. Mais sur un plan collectif, force est de constater que le milieu de terrain, de retour à l'AS depuis cet été, retrouve une formation de la Principauté bien moins à son aise que celle dans laquelle il avait évolué en 2017, et qui avait été Championne de devant le . Heureusement pour les Monégasques, l'arrivée sur le banc de l'Espagnol Roberto Moreno pour remplacer un Leonardo Jardim plus que discuté en interne semble inverser la tendance. Qui n'est pas pour déplaire au milieu de terrain de l'ASM.

"Il a de bonnes idées, je crois vraiment en son projet​"

"A l'entraînement ou dans la vie de groupe, c'est une façon différente de travailler. Je ne dis pas que c'est mieux qu'avant. C'est une nouvelle méthode d'entraînement, il y a peut-être un peu plus d'intensité qu'avec l'ancien coach, un peu plus de communication, un peu plus de sourire. Mais c'est toujours comme ça quand il y a de la nouveauté", a ainsi analysé l’international français au micro de Canal+ Sport, tentant tant bien que mal de ne pas causer du tort à Leonardo Jardim...

"Le style de jeu est agréable, c'est différent, il veut qu'on joue plus au football, qu'on presse un peu plus, ce qu'on faisait moins avec Jardim. Il a de bonnes idées, je crois vraiment en son projet, je crois qu'on va évoluer tout au long de la saison", a ensuite prédit le joueur prêté par . Pour commencer, l'AS Monaco devra l'emporter ce samedi soir face au Racing Club de , qui plus est face à ses supporters. L'occasion de s'installer dans la première partie de tableau.