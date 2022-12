Monaco – Brest : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Monaco-Brest.

La France veut revoir Ben Seghir !

Pour son match de reprise, l'AS Monaco (5e avec 30 points) s'est imposée 3-2 à Auxerre grâce à un doublé d'un jeune et grand espoir du club : Eliesse Ben Seghir.

S'il devrait encore une fois être remplaçant face à Brest, toute la France espère le voir jouer de nouveau afin de voir la pépite en action.

Après Auxerre, Monaco affrontera une nouvelle équipe en difficulté : Brest, 17e avec 13 points et qui a perdu lors de la précédente journée à domicile face à Lyon (2-4).

Date, horaire et lieu de Monaco-Brest

Date : dimanche 1er janvier 2023

Ville : Monaco (Monaco)

Stade : Stade Louis-II

Heure du coup d'envoi : 15h00 heure française

Compétition : 17e journée de la Ligue 1 Uber Eats.

Arbitre de la rencontre : Monsieur Jérémy Stinat (France).

Sur quelle chaîne voir le match Monaco-Brest ?

En France, la rencontre entre Monaco et Brest sera diffusée sur Prime Video.

Le streaming pour voir le match Monaco-Brest

En France, il sera de possible de voir le match Monaco-Brest en Streaming sur l'application Prime Video.

Les compositions probables de Monaco-Brest

Pour cette rencontre, Monaco sera privé de Kevin Volland. « Il ne sera pas dans le groupe pendant deux, trois semaines », a expliqué Philippe Clement son entraîneur. Annoncé partant du côté de Chelsea, Benoît Badiashile, déjà absent contre Auxerre devrait une nouvelle fois être préservé.

Du côté brestois, Achraf Dari et Islam Slimani sont incertains. Kenny Lala, qui vient de signer à Brest est quant à lui non qualifié pour cette rencontre. Absents contre Lyon, Pierre Lees-Melou et Jérémy Le Douaron sont rétablis et aptes à jouer.

L'équipe probable de Monaco : Nübel - Disasi, Sarr, Maripan, Jakobs - Martins, Fofana, Camara, Minamino - Ben Yedder, Embolo.

L'équipe probable de Brest : Bizot - Fadiga, Chardonnet, Brassier, Duverne - Camara, Belkebla, Pereira Lage - Del Castillo, Mounié, Honorat.

Les statistiques à connaître avant Monaco-Brest

● Cette rencontre sera la toute 1re de Ligue 1 à se disputer un 1er janvier depuis la 22e journée de la saison 1960/61 où 9 matches s'étaient disputés le 1er janvier 1961.

● 1054 kilomètres séparent Monaco de Brest à vol d'oiseau, soit le plus long déplacement, hors Corse, pour une équipe en Ligue 1 cette saison.

● L'équipe à domicile s'est imposée lors de chacun des 6 derniers matches de Ligue 1 entre Monaco et Brest (3 victoires chacun).

● Monaco n'a plus perdu son 1er match d'une année civile en Ligue 1 depuis 2009 et une défaite 1-2 contre Nantes, soit une série de 12 rencontres. Néanmoins, l'ASM n'a remporté que 4 de ces 12 matches, pour 8 nuls.

● Brest a perdu 6 de ses 7 derniers matches de Ligue 1 disputés au mois de janvier, mais a remporté le dernier en date contre Lille le 22 janvier 2022 (2-0).

● Monaco a marqué lors de ses 14 derniers matches à domicile en Ligue 1 (28 buts au total), seul Paris (19) est sur une meilleure série. L'ASM a néanmoins déjà autant perdu à domicile en 2022-2023 que sur l'ensemble de la saison passée (3).

● Brest a encaissé un but lors de chacun de ses 9 derniers déplacements en Ligue 1 (19 buts pris), perdant 6 de ces rencontres (2 victoires, 1 nul).

● Seul Nantes (253) a tenté plus de centres dans le jeu que Brest (244) en Ligue 1 cette saison.

● Lors de la dernière journée contre Auxerre, Eliesse Ben Seghir est devenu le plus jeune auteur d'un doublé pour ses débuts en Ligue 1 sur les 75 dernières saisons (17 ans et 10 mois) et le 2e plus jeune à marquer un doublé pour Monaco dans l'élite derrière Thierry Henry (17 ans et 8 mois). Il affiche une moyenne d'un but toutes les 23 minutes en Ligue 1, soit le meilleur ratio parmi les joueurs à plus d'un but dans le Top 5 européen cette saison.

● Steve Mounié a marqué lors de 2 de ses 3 matches de Ligue 1 cette saison. Il a même marqué lors de chacune de ses 2 dernières titularisations dans l'élite, mais Brest s'est incliné 4-2 lors de ces 2 matches (contre Bordeaux en fin de saison dernière et Lyon lors de la 16e journée).