Monaco - Auxerre : Où regarder le match, streaming, TV et compos probables

Monaco accueille Auxerre ce samedi au Stade Louis-II pour la 20e journée de Ligue 1, avec l’objectif de préserver son invincibilité à domicile en 2025. Après un succès spectaculaire 3-2 contre Rennes, les hommes d’Adi Hütter veulent confirmer face à une équipe auxerroise en grande difficulté ces dernières semaines.

Monaco, une dynamique relancée mais une défense inquiétante

Face à Rennes, Monaco a retrouvé le chemin de la victoire après quatre matchs sans succès en championnat. Une première période inspirée et une pression offensive constante en seconde mi-temps ont permis aux Monégasques de recoller à trois points de la deuxième place, profitant notamment du faux pas de Marseille contre Nice.

Malgré cette embellie, la défense monégasque reste un sujet d’inquiétude. L’équipe a encaissé 10 buts lors de ses quatre derniers matchs de Ligue 1, soit autant que sur ses 10 précédents. De plus, la défaite 3-0 contre l’Inter en Ligue des Champions a mis en lumière certaines lacunes défensives. Adi Hütter espère que ses joueurs retrouveront la solidité affichée lors de la deuxième partie de saison dernière, où Monaco n’avait subi que deux revers après la 20e journée.

Si Monaco part favori, il faudra se méfier des surprises. Les Monégasques ont perdu contre Angers (0-1) en novembre, et n’ont remporté que deux de leurs cinq dernières réceptions face à un promu en Ligue 1.

Auxerre en chute libre et en mal de repères à l’extérieur

Après un début de saison prometteur, Auxerre marque le pas. L’équipe de Christophe Pélissier reste sur huit matchs sans victoire toutes compétitions confondues, dont sept en Ligue 1, ce qui constitue la deuxième plus longue série actuelle du championnat, juste derrière Reims (8).

Les Bourguignons n’y arrivent plus loin de leurs bases, avec six défaites en huit déplacements cette saison. Seul un succès au Vélodrome contre Marseille (3-1) est venu apporter un peu d’éclaircie.

Toutefois, Auxerre fait bien mieux que lors de sa précédente saison en Ligue 1. Avec 23 points après 19 journées, le club affiche 10 points de plus qu’au même stade en 2022-2023. Mais l’historique ne joue pas en leur faveur : AJA n’a plus gagné à Monaco depuis 2009 (1-0).

Face à une équipe en difficulté, Monaco a l’occasion d’égaliser sa meilleure série de victoires face à Auxerre (4 succès de 1998 à 2000). Une opportunité à ne pas manquer pour continuer à rêver du podium.

Horaire et lieu du match

20e journée de Ligue 1

Stade Louis II de Monaco

A 19h, heure française

Monaco - Auxerre

Les compos probables de Monaco - Auxerre

Monaco : Majecki; Vanderson, Kehrer, Salisu, Mawissa; Camara, Zakaria; Akliouche, Ben Seghir, Golovin; Biereth.

Auxerre : Leon; Joly, Diomande, Jubal, Akpa, Mensah; Perrin, Diousse, Massengo, Traore; Sinayoko.

Sur quelle chaine voir le match Monaco - Auxerre ?

La rencontre entre Monaco et Auxerre sera à suivre ce samedi 01 février 2025 à partir de 19h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.