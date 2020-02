Monaco-Angers (1-0), l'ASM retrouve la victoire

Monaco recevait Angers pour le compte de la 23e journée de Ligue 1 ce mardi et les Monégasques signent une précieuse et courte victoire.

Si Angers n'a pas démérité à Louis II avec un bon début de match, ce sont pourtant bien les locaux qui ont ouvert le score par l'entremise de Stevan Jovetic aux environs de la 18e minute. Présent dans le rectangle adverse, le buter asémiste profite d'un bon ballon signé Yousouf Fofana pour lober Danijel Petkovic d'une belle tête.

Les Angevins rétorquent peu avant le repos par Pierrick Cappelle, dont la belle tête est sortie d'une moins belle claquette de Lecomte. Le match reprend dans le second acte et Angers ne se laisse pas abattre. Pierrick Capelle, encore lui, se mettait sur son pied gauche et enroulait une belle tentative, qui manquait le cadre de peu.

À 15 minutes du terme, une nouvelle tetative de Cappelle, rasante cette fois, ratera encore le cadre. En fin de match, Angers ne faiblit pas et continue de mettre la pression sur le but asémiste.

Mais plus rien ne sera marqué dans cette partie et engrange trois points précieux à la faveur d'un court succès.