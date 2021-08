"Mon temps n'est pas fini avec le Bayern" - Alphonso Davies affiche ses ambitions

L'international canadien a connu une ascension fulgurante, mais doit continuer à se battre pour avoir du temps de jeu et gagner des trophées.

Alphonso Davies tient à souligner que son "temps n'est pas fini avec le Bayern", l'international canadien étant déterminé à décrocher plus de trophées alors qu'il continue de vivre son rêve à l'Allianz Arena. Le joueur de 20 ans a connu une ascension fulgurante au cours des dernières années, avec une position sous les projecteurs les plus brillants d'Allemagne après avoir quitté l'équipe MLS des Whitecaps de Vancouver en 2018.

Alphonso Davies a disputé 84 matches avec le Bayern Munich, remportant au passage plusieurs fois la Bundesliga et une fois la Ligue des champions, mais l'international canadien est conscient qu'un niveau élevé doit être maintenu s'il veut avoir plus de temps de jeu et remporter de nouveaux trophées avec la superpuissance européenne qu'est le Bayern Munich.

Alphonso Davies a confié à CNN son ambition, le Bayern Munich cherchant à reproduire ses efforts à partir de 2020, lorsque six trophées ont été remportés sur une année mémorable : "Nous savons que ce ne sera pas facile. Cela va être vraiment difficile. Mais je me sens comme avec le équipe, nous pouvons le faire à nouveau. "Mon temps n'est pas fini avec le Bayern. J'ai encore beaucoup d'années là-bas et beaucoup plus de trophées à gagner, donc je suis excité pour l'avenir."

Davies se sent-il installé au Bayern ?

Alphonso Davies a établi un record de transfert en MLS en quittant Vancouver pour Munich, le Bayern étant pleinement conscient du potentiel qu'il possédait. Ils l'ont transformé en un arrière gauche très puissant et rapide, très fort en contre-attaque, avec seulement une blessure qui a freiné et retardé des progrès impressionnants. Le plus difficile des défis a été relevé de front par la star d'origine ghanéenne et il a récemment cessé de se pincer et a commencé à se sentir comme s'il appartenait à cette illustre équipe.

Davies a ajouté sur son arrivée au Bayern Munich : "Les mots ne peuvent pas vraiment expliquerc cela. Dans mon esprit, je pensais qu'il n'y avait aucun moyen que ce soient les vraies personnes. Et puis Arjen Robben entre dans la pièce, et c'est un vrai gars, ce n'est pas un dessin animé. Je lui ai serré la main et il s'est présenté, un gars très poli et humble, c'était incroyable. Tout ce que j'ai accompli, c'est incroyable".

"Quand j'ai eu mon opportunité, je me suis dit : 'Saisis ton opportunité' et je l'ai saisie'", a conclu le latéral gauche du Bayern Munich. Comme chaque année, le club bavarois va lutter pour remporter la Bundesliga, dont il est incontestablement favori, mais aussi la Coupe d'Allemagne et la Ligue des champions.