"Mon plus grand regret", comment Arsenal a raté Mbappé

Un ancien scout d'Arsenal dévoile sa déception de ne pas avoir réussi à convaincre Kylian Mbappé de rejoindre l'équipe.

Un ancien recruteur d'Arsenal affirme que la "plus grande déception" de sa carrière chez les Gunners a été de ne pas avoir réussi à convaincre Kylian Mbappé de rejoindre l'équipe.

Après avoir réalisé une saison exceptionnelle à Monaco en 2016-17, l'attaquant français a été lié à plusieurs équipes, dont Arsenal, mais il a finalement décidé de rejoindre le Paris Saint-Germain. Avec 233 buts et 100 passes décisives en 282 matchs pour les vainqueurs de la Ligue 1, Mbappé est désormais l'un des meilleurs joueurs du monde grâce au transfert de 163 millions de livres sterling, ce qui fait toujours de lui le deuxième joueur de football le plus cher de tous les temps. Cependant, il aurait été à deux doigts de rejoindre les Gunners, selon leur ancien recruteur, Gilles Grimandi.

L'article continue ci-dessous

"Je ne sais pas si Kylian Mbappé est une cible réaliste pour Arsenal, même si le club gagne la Premier League et réalise une bonne saison en Europe. Nous avons essayé de le convaincre auparavant, en 2016 ", a déclaré Grimandi à Ladbrokes Fanzone [via The Metro].

"Nous avons rencontré ses parents à Londres qui sont venus sur le terrain d'entraînement et avec Arsène [Wenger, alors manager] et Richard Law [alors responsable des transferts], nous avons voyagé pour rencontrer Kylian dans le sud de la France. Nous avons essayé de le convaincre, mais je ne pense pas que ce soit le meilleur moment pour nous ; cette rencontre a eu lieu le lendemain de notre défaite à domicile contre Swansea en championnat, qui faisait suite à une défaite à Old Trafford.

"Je me souviens que nous avions un gros match à l'extérieur trois jours plus tard contre Tottenham, le moment n'était donc pas idéal. Nous avons essayé, et je ne pense vraiment pas que nous étions loin de l'avoir, mais il a décliné le projet et a signé un nouveau contrat avec Monaco."

"Je dirais que c'est probablement la plus grande déception de mes 15 années en tant que recruteur à Arsenal, de ne pas avoir convaincu Kylian Mbappé de signer pour le club."