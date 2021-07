Moise Kean toujours dans le flou

L'attaquant italien ne sait toujours pas où il se produira la saison prochaine. Un retour au PSG est toujours envisageable.

Rafael Benitez, le manager d'Everton, n'a pas encore pris de décision définitive concernant Moise Kean, l'attaquant italien qui revient d'un prêt au PSG et qui ne serait pas contre un second séjour dans la capitale française. Le joueur de 21 ans a passé la saison écoulée en prêt au sein du club francilien, après avoir eu du mal à tirer son épingle du jeu du côté de Goodison Park.

Pas encore de décision prise pour Kean

Le PSG est prêt à conclure un autre accord, mais il y a eu beaucoup de changements sur les bords de la Mersey cet été et le nouveau patron des Toffees, Benitez, est toujours en train d'évaluer l'effectif qu'il a à sa disposition. Interrogé sur l'avenir de Kean après que l'international azzurro ait marqué l'unique but de la victoire 1-0 contre les Pumas de l'UNAM, Benitez a déclaré aux médias officiels du club d'Everton : "Je pense qu'il est important pour un attaquant de marquer, donc c'est une bonne nouvelle pour lui, une bonne nouvelle pour nous, et à ce stade précoce de la pré-saison, nous devons continuer à travailler et voir ce qui se passe."

L'article continue ci-dessous

"Le problème avec le mercato, c'est qu'il se termine fin août, a-t-il poursuivi. C'est avec l'enchainement des matches qu'on prend des décisions sur les joueurs, il est donc important qu'ils comprennent qu'ils doivent continuer. Pour lui, marquer des buts est le meilleur moyen de faire valoir son point de vue."

Kean n'est pas le seul joueur d'Everton qui est pressenti pour bouger durant l'intersaison en cours. James Rodriguez est aussi susceptible de faire ses valises si une offre intéressante arrive. Le meneur de jeu colombien suscite des convoitises en Italie et en Espagne.

Il n'est lié à un contrat que jusqu'en 2022 et on lui a fait savoir que son niveau de forme physique n'était pas encore là où il devrait l'être. Benitez est cependant prêt à accorder à ce joueur expérimenté toutes les chances de prouver sa valeur. Il a confié sur l'ancien Monégasque: "C'est la pré-saison, nous devons donc donner des minutes à tout le monde, mais les opportunités pour James de jouer et de montrer sa qualité à tout le monde sont importantes."