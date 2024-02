Mohamed Salah, la très bonne nouvelle

Le rétablissement de Mohamed Salah semble se dérouler de manière satisfaisante. Le joueur de Liverpool a repris le chemin de la pelouse

L'attaquant des Reds a essuyé de vives critiques de la part de son pays d'origine après avoir quitté la Coupe d'Afrique des Nations pour poursuivre sa rééducation dans le Merseyside. En son absence, l'Égypte n'a atteint que les huitièmes de finale avant de s'incliner aux tirs au but face à la République démocratique du Congo. Avec l'élimination de son pays et les quatre trophées en jeu au niveau du club, Salah sera impatient de retrouver le chemin de l'action - et a laissé entendre que son retour n'était peut-être pas si lointain.

Très prometteur pour Salah

La mise à jour sera un énorme coup de pouce pour Jurgen Klopp, qui vise toujours un quadruplé sans précédent pour sa dernière année à la tête du club. Les joueurs de Liverpool, sans doute motivés par la perspective d'une "dernière danse", se sont bien débrouillés en l'absence de Salah. Darwin Nunez et Diogo Jota, en particulier, ont progressé, ce qui signifie que le "retour du roi" égyptien ajoutera de la puissance de feu à une ligne d'attaque de Liverpool déjà en pleine effervescence.

L'élimination de l'Égypte à la CAN signifie que Salah n'a pas à se soucier de ses engagements internationaux, mais Klopp espère que son attaquant vedette sera de retour dès que possible. Liverpool a une chance de remporter son premier trophée lors de la finale de la Carabao Cup contre Chelsea en février, et l'on pense que Salah sera de retour à temps pour cette rencontre.